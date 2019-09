Elbil-markedet er i enorm vekst. Det betyr også at stadig flere produsenter kommer på banen.

Et av de nye tilskuddene er kinesiske Byton. De er litt annerledes enn mange av de andre, fordi de har med seg veldig mange med lang erfaring fra tradisjonell bilindustri på laget. Blant annet medarbeidere med fortid i BMW og Toyota.

Nå har Byton endelig offisielt avduket sin første elbil under årets bilutstilling i Frankfurt. Og som de første bildene tilsier; her er den endelige produksjonsutgaven tett opp hva vi så på prototypen av bilen.

To utgaver

Produksjonsutgaven av M-Byte måler 4,88 meter i lengderetning, den er 2,2 meter bred (inkludert speil) og 1,67 meter høy.

Det betyr at den størrelsesmessig er relativt sammenliknbar med en Audi e-tron.

Bagasjeromsplassen er oppgitt til 550 liter, og bilen kan konfigureres med både fire og fem seter.

Akkurat som ventet kommer nye M-Byte i to utgaver.

Interessen var stor hos Byton tidligere i dag, da M-Byte ble avduket foran et samlet pressekorps.

10 ting du må vite om den nye super-ebilen fra Kina

435 kilometer rekkevidde

Innstegsmodellen, med bakhjulsdrift, får én elmotor som yter 272 hk og en batteripakke på 72 kWt. Her er rekkevidden oppgitt til 360 kilometer, målt etter WLTP.

Toppmodellen med firehjulsdrift får på sin side 408 hk og en rekkevidde på opptil 435 kilometer (WLTP). Her er batteripakken på 95 kWt.

0-100 km/t er unnagjort på henholdsvis 7,5 og 5,5 sekunder på de ulike versjonene.

De to batteripakkene får ulik maksimal ladeeffekt. Den minste er oppgitt til 120 kW, mens den største batteripakken skal klare 150 kW. Ladetiden er oppgitt til rundt 35 minutter fra 0-80 prosent på begge alternativer.

Det er liten tvil om at Byton setter en soleklar skjerm-rekord.

Les vårt første inntrykk av Byton her:

Verdens største skjerm

Helt siden vi så M-Byte i konseptversjon for første gang, har bilen fått mye oppmerksomhet for designet sitt. Eksteriørt er det kun små endringer fra prototypen vi har sett.

På innsiden er den gigantiske infotainment-skjermen ivaretatt. Den måler 48 tommer, og er med det verdens største display i en serieprodusert bil.

Skjermen i rattet blir også med videre på produksjonsmodellen. Her kan føreren styre Shared Experience-displayet (det store på dashbordet), navigasjon, seteinnstillinger og andre funksjoner. På siden av nettbrettet er det fysiske knapper til å styre volum med og veksle mellom kjøremodi. I samarbeid med Amazon har Byton integrert Alexa Voice i voicecontrol-systemet i bilen.

Denne får vi ikke se i Norge før tidligst i 2021.

Byton M-Byte: Selv ikke Tesla er i nærheten av dette

Til Norge i 2021

Prisen på nykommeren starter på 45.000 Euro, noe som betyr rundt 450.000 kroner i Norge, hvor man slipper unna både moms og andre avgifter.

Det er ingen tvil om at interessen for den litt oppsiktsvekkende elbilen fra Kina er til stede. Så langt har over 50.000 reservert bilen i verden, om lag 16.000 av disse er nordmenn.

Byton vil naturligvis prioritere hjemmemarkedet sitt i Kina først. Her ventes de første bilene utlevert i midten av 2020, mens Norge og det europeiske markedet må vente til 2021.

Se flere bilder av nye Byton M-byte under:

