De ansatte ble informert om avgjørelsen på et allmøte tirsdag morgen, melder Dagens Næringsliv.

Avisen har ikke tallfestet antallet sluttpakker, men seks av de åtte millionene som skal kuttes, er i personalbudsjettet. Sluttpakketilbudet utløper 25. september.

Ifølge BizWeb jobber det per august 53 personer i Morgenbladet.

– Akkurat som mange andre mediehus opplever vi at vi må omstille oss til en digital hverdag, uten at de digitale inntektene øker like mye. En del av løsningen er sluttpakketilbud til de redaksjonelt ansatte, sier Morgenbladets sjefredaktør Anna B. Jenssen til DN.

Klubbleder Jo T. Gaare sier at de ansatte er uenige i avgjørelsen om å tilby sluttpakker.

– Reaksjonene på møtet var alt fra hoderysting til sinne. Det er den verste beskjeden man kan få. Vi trenger alle folk på post fordi vi er inne i en avgjørende fase i avisens historie. Vi kan ikke ta sjansen på at nøkkelpersoner må gå nå, sier han.

Morgenbladet er eid av mediekonsernet NHST, som også eier Dagens Næringsliv.

(©NTB)