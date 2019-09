«Rodgers-tabellen» er et dystert syn for Solskjærs United

– Hvordan forklarer man at et topplag som Manchester United har ett poeng i snitt i den samme perioden som Leicester har nesten to?

– Manchester United skal være et topplag, men per nå er de langt unna de to beste. De er mye nærmere Leicester og Wolverhampton enn de er Manchester City og Liverpool. Med dette mener jeg kvalitet spiller for spiller, sier Stamsø Møller, og stiller deretter et spørsmål som han selv besvarer.

– Hvor mange av Manchester Uniteds spillere hadde vært selvskrevne i Leicesters startellever? Kanskje fire stykker, i David de Gea, Harry Maguire, Paul Pogba og Marcus Rashford.

PS! Perioden for «Rodgers-tabellen» sammenfaller nesten også med perioden etter Solskjærs permanente ansettelse i Manchester United. Nordmannen fikk jobben på fast basis 28. mars, altså en kamp inn i perioden.

