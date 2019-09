Dette er Norges lag til sykkel-VM

Saken oppdateres!

Tirsdag offentliggjorde Norges Cykleforbund troppen til årets sykkel-VM som arrangeres i Yorkshire fra 22. til 29. september.

På mennenes landeveisritt skal følgende seks ryttere representere Norge:

Sven Erik Bystrøm (UAE)

Vegard Stake Laengen (UAE)

Alexander Kristoff (UAE)

Edvald Boasson Hagen (Dimension Data)

Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal)

Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma)

– Det er et lag som har gjort gode resultater individuelt, men her bygger vi også rundt våre kapteiner. Det er store forventninger til laget og Alex har selv uttalt at han reiser til VM med store ambisjoner om å ta medalje eller vinne. Så det er det nivået vi snakket om her, sier sportssjef Hans Falk om uttaket på tirsdagens pressekonferanse.

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad er ikke overrasket over uttaket.

– Det er ikke noen stor overraskelse, det er et ganske logisk uttak. Jeg synes kanskje for første gang på lang tid, så har vi faktisk et skikkelig lag med en ganske jevn stamme, hvor man kan bygge ulike roller inn i laget og hvor du har ryttere som man faktisk kan ha stor tillit til at kan fylle den rollen de har på laget, som jo er at de bygges rundt Alexander Kristoff, sier Kaggestad.

Men om Kristoff blir kaptein, eller eneste kaptein i årets VM er ikke sikkert.

– For noen år siden hadde vi to kapteiner. Da ble vi nesten idiotforklart, og da tok Alexander Europamester-tittelen og ble nummer to i VM. Siden det har til og med Sky og Ineos kjørt med to kapteiner, og blitt genierklært. Så kanskje vi skal ha tre kapteiner i år da, sier Falk til TV 2 med et lurt smil.

– Hvilke ambisjoner drar dere til VM med?

– Som jeg sa i presentasjonen har Alex uttalt at han har ambisjoner om å vinne, så vi kan ikke ha lavere ambisjoner enn det Alex har i hvert fall.

Kaggestad mener Kristoff er Norges sterkeste kort til å dra i land seieren, og ikke Edvald Boasson Hagen.

– Jeg har ikke hørt Edvald Boasson Hagen si at han skal til VM for å vinne, så det er jo forskjellen i utgangspunktet. Når du ser på formen til Alexander Kristoff kontra Boasson Hagen akkurat nå, så tenker jeg at Kristoff er bedre. Jeg synes faktisk Amund Grøndahl Jansen er den som kanskje bør få ha en fri rolle, dersom man skal ha en joker på det laget der, sånn som han har kjørt. Men han er ikke den samme vinnertypen som Alexander Kristoff. Vi har avskrevet Kristoff gang på gang, og så leverer han når rittene blir virkelig tøffe og lange, slik som de kommer til å bli i Yorkshire.