Den tidligere Manchester United-backen Gary Neville, som de siste årene har gjort seg bemerket som frittalende ekspert på Sky Sports, gjester TV 2s Premier League-studio førstkommende helg.

– Vi har prøvd i flere år med å få Sky Sports' nummer 1-ekspert til Bergen, men han er som regel opptatt med andre ting. Men denne lørdagen fant vi en luke. At vi viser vi Liverpool, Manchester United og Manchester City denne dagen, gjør utganspunktet perfekt og hans innsikt vil komme mange seere til gode, sier TV 2 Sportens fotballsjef, Eystein Wilhem Thue.

Gary Neville spilte for Manchester United fra 1992 til 2011, og var lagkamerat med Ole Gunnar Solskjær i flere år.

KOMMER TIL TV 2: Gary Neville, her sammen med Ryan Giggs (t.v) og Jan-Henrik Børslid.

Neville fikk med seg over 500 kamper for Manchester United. Han vant Premier League åtte ganger, FA-cupen tre ganger og Champions League to ganger i løpet av sine år på Old Trafford.

– Vi skal lage en Gary Neville-spesial med innspill fra seerne. Vi kommer også til å bruke ham bredt i sendingen på lørdagen, og ønsker gjerne at seerne sender inn spørsmål til Gary Neville via TV 2s kontoer på sosiale medier, sier programleder for Premier League-sendingene, Jan-Henrik Børslid.

Han synes det er stas å få besøk av Gary Neville i studio. Neville er kanskje Storbritannias mest kjente fotballekspert.

– Det er ingen hemmelighet at vi i TV 2 har forsøkt å strekke oss etter Sky Sports sendinger fra Premier League, og Gary Neville er den eksperten vi lenge har hatt mest lyst til å invitere i vårt studio. Vi traff ham i forbindelse med Barcelona – Manchester United i vår. At han nå endelig kommer på besøk i vårt studio er helt nydelig, sier Børslid.

Følgende Premier League-kamper sendes på TV 2 Sumo og TV 2s kanaler i helgen:

Lørdag 14. september:

Søndag 15. september:

I tillegg vises kamper fra La Liga og Serie A. Se komplett sendeskjema her!