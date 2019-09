VW kommer straks med sin helt nye serie elbiler, kalt ID. Men skal fortsatt holde liv i dagens modeller.

På den store bilmessen i Frankfurt akkurat nå, viser de en kraftig oppgradert utgave av en elbil som mange allerede kjenner til. Nemlig VWs minstemann e-up!

Tross kompakte dimensjoner, er e-up! en fullverdig fireseter. Den tilbyr smart mobilitet med nullutslipp og får nå betydelig lengre rekkevidde, nemlig opptil 260 kilometer etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Prisen for denne modellen starter på svært gunstige 179.900 kroner. Det er en pris som virkelig skaper bølger i dette markedet og som garantert vil presse flere av de minste konkurrentene.

Hurtiglades

Grunnen til den økte rekkevidden er nye battericeller med betydelig høyere energitetthet. Energikapasiteten er økt fra 18,7 kWh til 32,3 kWh, en økning på 72,7%. Forventet effektforbruk er 12,7 kWh/ 100 km.

Det at rekkevidden økes opptil 260 kilometer vil definitivt, sammen med prisen, hjelpe på salget på VW e-up!

Batteriet kan hurtiglades, for eksempel mens du handler eller er på kino. På en time kan ladenivået økes med 80 prosent av totalkapasiteten med en DC-lader (likestrøm) på 40 kW.

Plasseringen av batteriet under gulvet gir lavt tyngdepunkt, og motoren på 82 hk (61 kW) yter maksimalt dreiemoment allerede fra stillestående. Dermed akselererer den byvennlige bilen til 100 km/h på11,9 sekunder. Toppfarten er 130 km/h.

Nye e-up! skal bli godt utstyrt, lover VW.

Gunstig priset

– Siden introduksjonen av Volkswagen e-up! i 2013 har over 9.000 norske kunder kjøpt vår minste elbil. Vi er glade for å lansere en fornyet versjon av e-up! med enda lenger rekkevidde, til en attraktiv pris, sier Harald Edvardsen-Eibak, direktør Volkswagen, i en pressemelding.

– Vi åpner for bestilling i høst og leveringen starter fra januar 2020, legger han til.

Den lave prisen på e-up! er et resultat av det høye produksjonsvolumet. Og Volkswagen har planer om å tilby flere elektriske biler enn noen gang tidligere. I følge prognosene for e-up!, vil volumet av den nye modellen overgå forgjengeren betydelig.

Standardutstyret i nye e-up! inkluderer blant annet automatisk klimaanlegg, smarttelefon-integrasjon og tallrike assistentsystemer, for eksempel «Lane Assist». Volkswagen gir garanti på batteriet i åtte år eller 160.000 km.

Samme bil – enda billigere

Skoda her også lenge hatt sin egen søstermodell av e-up!, nemlig konserntvillingen Citigo. Nå kommer også denne som elbil. Det er altså langt på vei samme bil, med samme rekkevidde, men i Skoda-innpakning. Citigo e iV heter bilen da.

I kjent Skoda-stil blir den enda rimeligere enn Volkswagens modell.

Prisene på denne starter på 176.000 kroner for Ambition som er rimeligste variant. Den mer velutstyrte Style selges for 193.000 kroner. Vi snakker altså om et ganske raust utvalg av nye elbiler til under 200.000 kroner her.

Skoda Citigo e iV åpnes for salg allerede i september, og de første kundene kan regne med å få bilen sin i januar 2020.

Skoda Citigo e iV er egentlig samme bil og byr på samme rekkevidde som VW, men til en enda lavere pris.

Den første av flere

– Det er ingen tvil om at Skoda satser elektrisk og Norge er et prioritert marked. Citigo e iV er bare starten på eventyret. Med tanke på at den gjennomsnittlige bilisten kjører om lag 20-30 km per dag, så er rekkevidden på 260 km (WLTP) mer enn tilstrekkelig til de hverdagslige gjøremålene, som kjøring til og fra skole, fritidsaktiviteter og jobb, handleturer på butikken og andre små ærender. Den er den ideelle bybilen, og allerede neste år kommer den fullgode, helelektriske familiebilen: Skoda Vision iV med over 500 km rekkevidde. Vi gleder oss til å få Citigo e iV på norske veier på nyåret, og ikke minst til fortsettelsen av Skodas satsing på emobilitet, Det sier Thomas Meiner, direktør for Skoda Norge i Harald A. Møller AS i en pressemelding.

