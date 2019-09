Sminkespeil startet brann – huset ble totalskadet

Undersøkelser gjennomført av Respons Analyse, våren 2019, viser at flere enn 6 av 10 norske familier aldri har gjennomført en brannøvelse i hjemmet.

12 % oppgir at de gjør det årlig, mens 18 % svarer at de har gjort det én gang. 62 % av de spurte i Møre og Romsdal oppgir at de aldri har gjennomført brannøvelse i hjemmet.

Ifølge Fremtind Forsikring er det viktig at man har oversikt over rømningsveier i en bolig. Har man soverom for eksempel i andre etasje, anbefales det å installere en brannstige. Da kan man enkelt forlate boligen hvis uhellet skulle være ute.

Kilde: Fremtind Forsikring