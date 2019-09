Kraftig regnvær over København gjør at tirsdagens reservelagskampen mellom FC København og Brøndby må flyttes. Det melder FCK på deres hjemmeside.

Kampen skulle i utgangspunktet spilles på FCKs treningsanlegg og det jobbes nå med å finne en alternativ bane.

– Grunnet massivt regn i København kan ikke dagens reservelagskamp spilles på bane nummer ti som planlagt, skriver FCK i pressemeldingen.

Grunnet sikkerhetsmessige årsaker har det hele tiden vært klart at kampen skal være stengt for tilskuere, men media har vært velkommen. Det er ikke lenger tilfellet etter vær-utfordringene, i tillegg til at den planlagte TV-produksjonen heller ikke gjennomføres.

Dermed får «ingen» se Nicklas Bendtners mulige debut får København-laget.

– Hvis det lykkes å finne en bane er kampen fortsatt lukket for tilskuerne, og det blir heller ikke adgang for medier, opplyser FCK.

Det er en drøy uke siden Bendtner ble klar for Ståle Solbakkens FC København etter en turbulent tid i Rosenborg.

Da dansken ankom sin første trening med klubben ble han fulgt av en livvakt, noe pressesjef i FCK, Jes Mortensen, beskrev som «ikke uvanlig» Det var et stort pressekorps som møtte opp for å se Bendtners første dag på treningsfeltet i København. Det vil altså ikke være tilstede dersom kampen mot Brøndby gjennomføres tirsdag.