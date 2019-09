Nå våger han å drømme om å vinne Tour de France

– Den her skal rammes inn og opp på veggen, sier 22-åringen, og holder opp den gule trøya han fikk til odel og eie etter at han vant prestisjerittet Tour de l`Avinir – ungdommens Tour de France – i slutten av august.

Vi møter ham hjemme i Vingrom, en liten sykkeltur fra Lillehammer.

Nå er fokuset skiftet fra triumfen i Frankrike til VM i Yorkshire, der han skal sykle for medalje på tempo og fellesstart for Norges U23-landslag.

Men han blir stadig påminnet det som skjedde i l`Avinir. Blant annet har naboene malt «Foss the boss», «Foss for President» og «Turbo-Foss» i asfalten på vei fra bygdas sentrum og opp til barndomshjemmet, som ligger på en liten høyde.

– Det er fortsatt uvirkelig å tenke på det som skjedde. Da jeg kom hjem klokken ett om natten dagen etter seieren, hadde mange naboer og venner samlet seg utenfor huset vårt for å feire meg. Det var utrolig kult og noe jeg satte stor pris på, forteller Foss.

Vil kopiere Bernal

Det er bare to år siden at Egan Bernal, mannen som sto på toppen av Tour de France-podiet i Paris i juli, vant samme ritt.

– Jeg har begynt å få troen på at jeg skal klare det samme som ham, men ikke på to år. Jeg må ha litt flere år på meg enn det.

HYLLES: «Foss for president» er noe av det Tobias Foss blir møtt av på landeveien i hjemkommunen. Foto: TV 2

– Du snakker om å vinne Tour de France sammenlagt?

– Ja, det er guttedrømmen, og det passer meg som rytter og person ganske bra. Det er det jeg skal jobbe mot, så får det ta den tiden det tar.

– Hvordan våger man å si det høyt?

– Det er et mål, men det er ikke slik at jeg tror jeg skal få alt gratis bare fordi jeg har vunnet her. Men det gir en trygghet. Når Bernal – og Tadej Pogacar (nr 3 i Spania Rundt) – kjører som de gjør etter at de vant l`Avinir de to foregående årene, hvorfor skal det være annerledes for meg? Om jeg sykler Tour de France i fremtiden og blir nummer tre, så er jeg «superhappy» med det, men jeg liker å gå for seier. Så får man se når jeg er i slutten av 20-årene om jeg er i nærheten, svarer Foss.

Må ned i vekt

Uno-X-rytteren signerte allerede før Tour de l´Avinir proffkontrakt med Jumbo-Visma fra neste sesong. Som ryttertype vil han ikke sammenligne seg med Egan Bernal, men mer som sin kommende lagkamerat Tom Dumoulin og Chris Froome.

– Dette er to ryttere som har vært tunge, men som har mistet en del kilo. Jeg hadde aldri hatt troen på at jeg kunne bli en god klatrer hvis de ikke hadde vist at det går an å være tung i ung alder og så gjøre noe med det etter hvert, og heller fokusere på start i kraften, forteller han.