Nabil Fekir ble sommeren 2018 meldt mer eller mindre klar for Liverpool.

Liverpool var enige om en overgangssum på 550 millioner kroner, og franskmannen hadde også spilt inn et intervju med Liverpool TV før overgangen kollapset på dramatisk vis, skriver The Daily Mail.

Liverpool valgte nemlig å trekke helt ut av avtalen på grunn av bekymringer rundt Fekirs kne etter at spilleren gjennomgikk en medisinsk undersøkelse i Paris.

Fekir pådro seg en alvorlig kneskade i 2016, men hevder selv at han ikke hatt problemer med skader siden det. Han hevder at han ikke har anelse om hvorfor overgangen til Liverpool kollapset i fjor sommer.

– Flere løgner påvirket meg. Spesielt det som ble sagt om min familie. Både jeg og dem ble såret, spesielt når du vet at det som ble sagt var løgn, sier han i et intervju med den franske avisen L'Equipe.

I sommer forlot Fekir som kjent Lyon til fordel for spanske Real Betis for omlag 250 millioner kroner. Men han er fremdeles bitter over at det ikke ble noe av overgangen til Liverpool.

– Det som ble sagt av Liverpool er ikke sannheten. Kneet mitt er bra. Jeg hadde en medisinsk sjekk på Clairefontaine (Der franske landslagsets treningsanlegg, red. anm). Etter den nevnte de ingenting om kneet mitt. Dersom kneet mitt hadde vært i så dårlig forfatning, ville Aulas (Lyon sjef Jean-Michel) ha gitt meg et stort tilbud for å bli værende, spør han.

– Vil dere ha sannheten? Selv jeg vet ikke hvor, det kan jeg love dere. Jeg gjennomførte en medisinsk sjekk, og Liverpool bestemte seg for å ikke signere meg. På et tidspunkt ville de ha meg til å tro at det var på grunn av kneet – men de letet bare etter alle unnskyldningene de kunne finne. Jeg gjennomførte medisinske sjekker ved Clairefontaine, og kneet mitt var helt perfekt, legger han til.

Før Fekir gikk til Betis i sommer ble han igjen koblet til Liverpool. Men manager Jürgen Klopp valgte som kjent å ikke følge opp interessen, og 26-åringen signerte for Betis. Lyon-sjef Jean-Michel Aulas uttalte før overgangen at klubben ikke ville stå i veien for et klubbskifte for Fekir.

Fekir har allerede gjort seg bemerket i La Liga og har scoret to mål på de tre første kampene, inkludert et mål mot Barcelona på Camp Nou og matchvinner-scoringen mot Leganes.