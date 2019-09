«Disse bør hjelpe Kirstoff til VM-gull»

I formiddag offentliggjøres hvilke menn og kvinner som får tillit i VM.

Blant gutta har Norge reelle medaljemulighet relatert til tilgjengelig mannskap og løypa som skal kjøres. Kvinnene er i fin framgang, men har nok et stykke igjen til tilsvarende nivå.

Herreløypa er 280 km fra Leeds til Harrogate. Begrenset kupert i utgangspunktet, men krevende nok. Deler av løypa går i traseen fra første etappe fra Tour de France 2014. Vi husker folkefesten med over to millioner mennesker langs løypa, og den dramatiske avslutningen der hjemmehåpet Mark Cavendish veltet i finalen og brakk kravebenet. Like i nærheten av huset der moren vokste opp.

Tre «kategoriserte» stigninger er strødd jevnt utover den innledende runden på 183 km, før de avsluttende sju rundene i og rundt Harrogate. Men, selv om det er få stigninger i utgangspunktet, går det opp og ned til stadighet, ofte på smale veier med høye steingjerder på begge sider. Teknisk krevende med skarpe svinger i åpent landskap i vakre Yorkshire Dales og -Moors.

Det er høst, en tid på året der regnet faller jevnt og trutt, kombinert med vinder over de åpne «viddene». Jeg har selv gått turer på høylandsplatået der løypa går, og kan bekrefte at det langt fra blir noen vanlig «søndagstur» hvis værgudene utfordrer. Desto viktigere å ha et lag som fungerer, og som er våkne.

En av utfordringene rytterne kan møte er sauemøkk i veibanen, lagt igjen av de utallige frittgående brekende kreaturene som vandrer rundt der det passer dem. Nok en utfordring for løypemannskapene, og sauemøkk er glatt. Og, ikke glem feristene.

Ingen vinner VM uten et godt lag, som er samstemte om felles målsetting. Og, enda viktigere er lojale mot denne. Det er ikke tilfeldig at Team Sky/Ineos har vunnet verdens største sykkelritt Tour de France sju av de siste åtte gangene. Rett nok har de økonomi til å hente gode ryttere, men de er tro mot sine verdier, i en verdibasert utviklingsprosess.

Der en av verdiene er at ingen rytter er viktigere enn fellesskapet. Hvilket i praksis betyr at det er nulltoleranse for egne stunt hvis det går utover lagets felles mål. Sentralt er og at hver rytter har og tar 100 % ansvar for sine individuelle oppgaver i laget, men har også et tilsvarende relasjonelt ansvar relatert til sine lagkamerater. Og, så må lagledelsen sjekke ut at mål og oppgaver i rollen er forstått. Vi hadde jo et håpløst eksempel i Doha-VM 2016 der Kristoff og Boasson Hagen spurtet mot hverandre i stedet for laget.