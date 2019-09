– Synes du det var noen overraskelser?

Harald Martens (48). Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

– Nei, egentlig ikke. Man har sett i mediene hvor mye det har vært snakk om for eksempel bomringen, så for Oslo sin del synes jeg ikke det var noen store overraskelser. Men jeg så at i Bergen ble Bompengepartiet nesten like store som Høyre og Ap og det synes jeg var ganske overraskende.

– Er du fornøyd i dag?

– Ap kunne gjort det litt bedre.

– Trist

Håkon Hauan (54) er ikke overrasket over valgresultatene.

– Slik jeg har sett ble det mer eller mindre som prognosene sa, sier han.

– Er du fornøyd i dag?

– Nei. Det ble jevnt og jeg hadde håpet på skifte i Oslo, men det ble det ikke, sier han.

Harald Martens (48) fra Kristiansand er på sin side litt overrasket over resultatet i hjembyen.

– Demokratene ble jo tredje største parti der nede, det synes jeg er trist, sier han.

Paulina (32) stemte for første gang siden hun flyttet til Norge fra Polen for fem år siden, men har ikke rukket å sette seg ordentlig inn i resultatene ennå.

– Men en venn av meg var på besøk i går kveld og vi snakket litt om det da. Jeg må fortsatt sette meg inn i det selv, men vi stemte på samme parti og han var fornøyd, så det tyder bra.

– Tragisk dag for Støre

Karleif Halvorsen (71) stemmer Rødt, som gjorde et godt valg på landsbasis.

– Vi har gått frem nesten over alt og får masse nye folk i fylkesting og kommunestyrer rundt om kring og det får jeg være fornøyd med. Og så er jeg litt fornøyd med at Frp har fått en skikkelig nesestyver flere steder, sier han og fortsetter:

– Det blir mange bra regnbuekoallisjoner. Hvis Ap skal styre nå, må de styre på SV og Rødt sin nåde og det passer fint. Greier ikke Støre å skjønne det, får han bare å gå av og så får de heller få en som er sosialistisk innstilt i stedet for en som er mer borger enn borgerskapet selv.

Nå mener 71-åringen at Ap må «tilbake og finne sjelen sin».

– Dette må være en tragisk dag for Støre, ikke at jeg gråter over det altså, jeg klapper i hendene hver gang han taper noe.

Karleif Halvorsen (71) er fornøyd med at Rødt har gått frem i store deler av landet. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

Halvorsen er ikke spesielt overrasket over valgresultatene rundt om kring i Norge.

– Disse særpartiene med bommer og uten bommer tror jeg nok er bomskudd over tid. De kan alltids protestere ved et valg, men jeg tror ikke de har evne til å styre, sier han.

– Er du fornøyd?

– Ja. Jeg vet at en god del som har stemt mellompartier før, har stemt Rødt i år og det er ikke bare ungdom, det er folk på min alder også. Når man kan brenne ned hele regnskogen og komme unna med det, trengs et systemskifte over hele kloden, sier han og fortsetter:

– Det skjer ikke nødvendigvis i min tid. Min far sa det til meg, men nå må jeg si til mine barn og barnebarn, at jeg kommer nok ikke til å oppleve en rettferdig verden men kanskje de gjør det. Hvis ikke går det til helvete med jordkloden.