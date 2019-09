Arsené Wenger ledet som kjent Arsenal fra 1996 til 2018, og nå røper franskmannen at han var i forhandlinger om å kjøpe Barcelona-stjernen Lionel Messi.

Under Arsenals storhetsperiode i 2003 forsøkte Wenger å hente Messi til Arsenal sammen med Cesc Fabregas.

Fabregas og Messi var lagkamerater på Barcelonas berømte La Masia-akademi, og Wenger forteller at han hadde et mål om å hente begge to til London-klubben.

– Vi var i konkrete diskusjoner med Messi da vi kjøpte Fabregas, siden Messi spilte sammen med ham, sier Wenger ifølge The Daily Mirror.

– Alle vet hvilke fantastiske ungdomslag som finnes i en klubb som Barcelona. Den gang spilte Messi, Gerard Piqué og Fabregas på samme ungdomslag, poengterer franskmannen.

Arsenal lyktes som kjent med å hente Fabregas, men Barcelona hadde andre planer for Messi og nektet å selge argentineren.

– Piqué og Fabregas kom til England, henholdsvis til Manchester United og Arsenal. Men Messi ble værende. Vi var svært interessert i å kjøpe ham, men Barcelona gjorde det klart at Messi ikke var til salgs for enhver pris, røper Wenger.

Messi har siden vunnet fem Ballon D'or-priser og er av mange regnet som en av fotballhistoriens beste spillere.

Noen år senere scoret Messi ikke mindre enn fire mål i en kamp i Champions League-kamp mot Arsenal i 2010. Wenger har vært uten trenerjobb siden han ga seg i Arsenal i 2018, men har røpet at han ønsker seg tilbake som trener, og da helst som landslagssjef dersom han får et interessant tilbud fra en nasjon.