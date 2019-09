Den debuterte helt tilbake i 1948 og har forlengst blitt et ekte bil-ikon. Land Rover Defender (som den ble hetende etter hvert) gikk gjennom store endringer underveis i livsløpet, men var hele veien tro mot det opprinnelige designet.

Ryktene om at den skulle forsvinne gikk lenge. Men oppgraderinger, dispensasjoner og ikke minst lobbyvirksomhet og sterke krefter, holdt liv i Land Rover Defender.

29. januar 2016 var det ubønnhørlig over. Da trillet den aller siste Defenderen av samlebåndet og ut gjennom fabrikkportene.

Men nå er det klart for en helt ny utgave. Brooms Vegard Møller Johnsen var en av få journalister i en gruppe som fikk se bilen live i Frankfurt, drøye 12 timer før den nå er offisiell. Da inviterte nemlig Land Rover til en eksklusiv førvisning.

Skikkelig på stortromma

– Det var et lukket arrangement, med fotoforbud og strenge krav til sperrefrist. Men her fikk vi sett bilen skikkelig og også pratet med mange av dem som har vært med på å utvikle den, sier Vegard.

– Kjenner vi Land Rover rett var det vel ikke akkurat noen puslete presentasjon?

– He he, nei! Her slo de skikkelig på stortromma, blant annet med en storslagen lanseringsvideo. Den håper jeg vi kan slå kloa i og legge ut. Her har de jo også MYE å spille på. Mennesker over hele verden har et forhold til Defender. Dette er en utrolig viktig modell for Land Rover. Det gjenspeilte seg også her, forteller Vegard.

Dette skrev vi rett før modellen ble nedlagt

Silhuetten er velkjent, her er Land Rover trofast mot røttene.

Noen kjappe fakta:

Nye Defender kommer i varianter: todørs som heter 90 og femdørs som heter 110. Den ikoniske silhuetten er beholdt - men alt annet er nytt. Land Rover har også tatt interiøret et langt steg videre – med blant annet helt nytt infotainmentsystem. De har også lagt mer vekt på komfort og kjøreegenskaper på vei.

Det er fire motorer fra start - to diesel (200 / 240 hk) og to bensin (300 / 400 hk - siste er mildhybrid. Ladbar hybrid kommer etter år etter lansering. Det er lagt ned enorme ressurser i utviklingen. Denne bilen er testet 1,6 millioner kilometer rundt om i hele verden.

Bli med til Arjeplog: Hit drar bilprodusentene for å være i fred

Nye Defender kommer i to utgaver fra start, 90 og 110.

– Trenger denne i livet mitt

– Men da lurer jeg veldig: Ser den kul ut?

– Gjett om! Jeg er ikke noen offroad-person egentlig, men Defender får meg til å tenke at "denne bilen trenger jeg faktisk i livet mitt". Land Rover er jo kjempegode til å spille på følelser. Her er det villmark og ekspedisjoner og aktiv livsstil – og veldig mye kult utstyr du kan spekke opp bilen med. Målsetningen er også å appellere mye bredere enn tidligere. Til alt fra dem som faktisk tenker å kjøre jorden rundt med bilen – til de som bare vil ha en kul SUV og skal bruke den 99 prosent på fine asfaltveier, sier Vegard.

Defender er bygget på en helt ny plattform. Det vil overraske oss om de ikke har tenkt elbil underveis i utviklingen, men så langt sier de ikke noe om det.

– Land Rover er i det hele tatt sparsomme med endel opplysninger. De vil tydelig ha ut bilen og nyheten om den først, så får vi flere detaljer etter hvert. Men de bekrefter altså at den blir ladbar. Dessuten får vi vite at den kommer til Norge i mars neste år. Priser vil de imidlertid ikke si noe om ennå, det er for tidlig, sier Vegard.

Vi har naturligvis kjørt første Land Rover Defender – les testen her:

Bygges i Slovakia

Det vi vet, er at Defender vil komme med et av verdens beste 4x4-systemer. Dette er utrolig viktig for Land Rover, og de bruker store ressurser på å hele tiden videreutvikle teknologien sin. Her skal du komme fram når sagt over alt.

Defender skal bygges ved Land Rovers nye fabrikk i Slovakia. Her har de investert hele 10 milliarder kroner i et anlegg hvor også Discovery skal bygges. Dermed skal altså det som kanskje er den mest erke-britiske bilen som finnes, bygges utenfor Storbritannia.

Ikke vanskelig å kjenne igjen denne baklykten!

Skal øke salget

Denne fabrikken ble vedtatt bygget da alle piler pekte oppover for Jaguar Land Rover-konsernet og de slet med for liten produksjonskapasitet. Nå har det snudd kraftig og konsernet gjennomgår nå en kraftig omstilling for å kutte kostnader.

Det blir anslått at Jaguar Land Rover har kapasitet til å bygge 900.000 biler årlig, i fjor endte de på 518.730 eksemplarer. Målsetningen er naturligvis at en helt ny Defender skal bidra til å øke det tallet kraftig.

Land Rover Defender: 65 år gammel – men helt ny

^

Se video: Dette er ikke bil for hvem som helst!