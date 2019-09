Forrige måned løste kanadiske Max Werenka (13) et snart 30 år langt mysterie i Vancouver Island, skriver CBC.

Da han og noen venner skulle padle på Griffin Lake i august, la han merke til noe rart under overflaten.

Han padlet nærmere, og oppdaget et bilvrak på bunnen av innsjøen.

Til tross for at bilen lå bare tre meter fra land, hadde ingen oppdaget den – før nå.

Lite visste Max at dette var bilen til Janet Farris, som hadde vært savnet siden 1992.

– Det var som om det var meningen at det skulle skje. Det bare stemte, sier Max' mor Nancy Werenka til People.

Forduftet på vei til bryllup

69 år gamle Janet var på vei til et bryllup i Alberta da hun og hennes Honda Accord forsvant sporløst.

SAVNET: Janet Farris smiler på et bilde kort tid før hun forsvant. Foto: Royal Canadian Mounted Police

Politiet konkluderte med at Janet hadde omkommet i en bilulykke – til tross for at bilen ikke ble funnet.

Først trodde Max at bilvraket stammet fra en ulykke i 2009, da en familie ble reddet ut fra vraket.

Max og moren Nancy slo tilfeldigvis av en prat med en politibetjent, som fortalte ham at bilen fra 2009-ulykken ble tauet opp fra innsjøen for lenge siden.

To politibetjenter rykket derfor ut til Griffin Lake, men ingen av dem klarte å se bilvraket i det grumsete vannet.

Da hoppet Max og GoPro-kameraet hans ned i vannet, og kom tilbake med et opptak som viste vraket, som lå opp ned i vannet.

Dykkere ble tilkalt, og bilen ble tauet opp av vannet. I bilen fant de et lik, og identifikasjonspapirer viste at det var savnede Janet.

VRAKET: Dette bildet stammer fra Max' GoPro-kamera, og viser bilen som ligger opp ned fem meter under overflaten. Foto: Royal Canadian Mounted Police

Lette med lys og lykter etter mamma

– Det verste var å ikke vite, sier Janets sønn George Farris (62) til CBC.

HYLLES: Max Werenka hoppet i innsjøen for å vise politiet hva han hadde funnet. Foto: Nancy Werenka

Han forteller at familien og politiet finkjemmet veien Janet hadde kjørt på, men til ingen nytte. Hun var som sunket i jorda.

– Vi tenkte at hun kanskje hadde kjørt av veien eller sovnet, eller prøvd å unngå en ulykke eller et dyr i veien.

Politiets teori er at Farris kjørte på Trans-Canada Highway og enten mistet kontroll over bilen eller forsøkte å svinge unna et dyr i veien, og at bilen rullet ned i innsjøen.

Bilen hadde ingen skader på fronten, og derfor mener politiet at Janet ikke krasjet inn i noe.

Janet skal nå bli kremert og plassert ved siden av ektemannen, som døde i 1984.