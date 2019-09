Venstre kaller inn partitoppene i dag: – Ingen dramatikk

Venstre ender trolig med en oppslutning på 3,9 prosent på landsbasis, en nedgang på 1,7 prosent ved årets kommunevalg.

Venstres nestleder og klima- og miljøminister Ola Elvestuen mener likevel det ikke er noe dramatikk knyttet til møtet med partitoppene dagen derpå.

– Nei, vi hadde valg i går. Så det møtet i sentralstyret er planlagt for lenge siden. Nå skal vi oppsummere det som har skjedd og legge kursen framover, sier Elvestuen til TV 2.

Venstre havner rett under sperregrensen på 4 prosent dersom det hadde vært stortingsvalg.

– Venstre har også gjort gode valg, som ved forrige kommunevalg. Det er klart vi kommer tilbake med et dårlig utgangspunkt, men vi løftet oss fra de svake målingene vi har hatt i år, sier Elvestuen.



Ønsker gjenvalg

Venstre-leder Trine Skei Grande erkjente valgnatten at hun som partileder ikke har gjort en god nok jobb, men avviser at hun kommer til å trekke seg.

– Det er Venstres landsmøte som bestemmer om jeg er rett person, men jeg vet hva vi trenger for å løfte oss, slår hun fast.

– Ønsker du gjenvalg på Venstres landsmøte i 2020?

– Ja.

– Hvor dårlig må resultatet være for at du trekker deg?

– Jeg gir meg som leder når noen andre mener at de kan bringe partiet fremover. Det vokser bra bak meg, og det er mange gode talenter som en dag kan overta min posisjon, sier Skei Grande.

Tok oppgjør

Under valgnatten tok Venstres partileder Trine Skei Grande et oppgjør med det hun kaller destruktive krefter i politikken.

Hun mener det trengs et liberalt parti i Norge som står opp mot politiske krefter, som «ødelegger land etter land i Europa».

– Hva er det som vokser fram? Jo, vi ser at det vokser fram proteksjonistiske partier, énsakspartier, et kommunistisk parti som kommer over det liberale, vi ser en framvekst av en EØS-motstand som vi har sett speilbilder av i en del andre land også, sa Grande da partilederne møttes til debatt på Stortinget på valgnatta.

Hun spør seg hvordan valgresultatet ser ut for observatører utenfor Norge.

– I dag kjenner jeg at jeg er veldig klar for å drive en ny valgkamp mot de kreftene som vi ser holder på å ødelegge land etter land i Europa, og som vi nå plutselig ser er rådende i Norge. Jeg mener det trengs et liberalt parti for å stå opp mot det.