Brannen startet på Marien-sykehuset sentralt i Düsseldorf sent mandag kveld. Flammene skulle vise seg vanskelig å slokke på grunn av et ødelagt rør med oksygen. I mer enn en time herjet flammene i sykehuset.

En person er bekreftet død, og 72 er skadd. Av de skadde betegnes tilstanden for sju som livstruende og for ytterligere fire som alvorlig, opplyste en talsmann for brannvesenet i byen. De resterende 61 har fått røykskader.

Over 100 personer måtte ha medisinsk tilsyn etter brannen som startet i et pasientrom på sykehuset.

Årsaken til brannen var tirsdag morgen ikke kjent. Det er heller ikke klart om vedkommende som ble funnet død var pasient ved sykehuset.

