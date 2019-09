Dette er lyspunktet for Støre etter dramatisk fall

– Det er fantastisk mange dyktige folk i Arbeiderpartiet og jeg er en av dem, sier Jonas Gahr Støre på vei inn i sin bolig like før klokken

Arbeiderpartiet går mot historiens dårligste kommunevalg, og samarbeidspartiene på venstresiden vokser på bekostning av Arbeiderpartiet.

For Støre er det andre gang han leder partiet til et krisevalg.

TV 2s prognose viser at partiet går mot 24,5 prosent. Det vil være en dramatisk nedtur for partiet, som har vært seks år i opposisjon i Stortinget. Nedgangen går mot 8,6 prosenpoeng.

Den foreløpige opptellingen viser at Erna Solbergs Høyre går ned 3 prosentpoeng til 20,2 prosent.

Ifølge TV 2s prognoser kan Høyre for første gang ende uten makt i landets fire største byer.

– Hvis vi ser på tallene har vi nok mistet flere velgere i de store byene enn i distriktene. Man må ikke bygge myten om at vi har mistet mange velgere i distriktene. Vi har mistet velgere i byene fordi vi har møtt konkurranse på for eksempel klimapolitikk som andre har vært flinkere til å få frem. Også har vi et bompengeparti som har spist mange stemmer fra oss, sa Erna Solberg i vandrehallen etter midnatt.

Senterpartiet er valgets store vinner og TV 2s prognose viser at partiet får 14,7 prosent. Det vil være en fremgang på 5,9 prosentpoeng.

Blør i byene, men....

I de store byene går Arbeiderpartiet på en real smell. Raymond Johansen og Oslo Ap er ikke i nærheten av å bli byens største parti, men MDG, SV og Rødt sin fremvekst redder flertallet til dagens byråd.

Dagens byråd består av Ap, SV og MDG og har støtte fra Rødt. Denne konstellasjonen kan ta fatt på en ny periode, men med store endringer i partienes oppslutning. MDG og SV vil kreve større innflytelse og flere byråder etter et slikt valgresultat. Miljøpartiet går fram over 8 prosentpoeng, ifølge prognosene, og dobler antall mandater i bystyret fra fem til ti.

Arbeiderpartiet ligger an til et valgresultat på 20,1 prosent. Det vil være en dramatisk nedgang på 11,8 prosentpoeng, og mister dermed åtte mandater.

I både Trondheim, Bergen, Kristiansand og Stavanger går partiet kraftig tilbake, men likevel kan partiet ende med å styre mange av storbyene:

