– Tydelig varsel til regjeringen

Audun Lysbakken og SV ser ut til å gjøre et av sine beste kommunevalg på lang tid. Resultatene viser også at de rødgrønne-partiene har større grunn til å smile enn de blå.

Lysbakken mener derfor folket har gitt tydelig beskjed om at de ønsker et maktskifte i Norge.

– Det er et rødgrønt valgskred i Norge. Vi ser en folkelig uro over det som skjer i samfunnet. Det handler om økte forskjeller, klimakrisen og sentralisering, sa SV-lederen under partilederdebatten i Stortinget.

Partilederen tror det er en klar årsak til at nettopp SV er én av årets valgvinnere.

– Jeg tror rett og slett mange leter etter tydelige svar rundt disse spørsmålene. Og det har blant annet gjort av vi er én av vinnerne, sa Lysbakken.

SV-lederen gleder seg over at flere rød-grønne partier går frem i Norge.

– Den samlede bevegelsen er for at det er en annen politikk som er viktig. Det gir et tydelig varsel om at vi har gode sjanser for å erstatte regjeringen om to år, slo Lysbakken fast.

Brakvalg for MDG i Oslo

Selv om Arbeiderpartiet gjorde sitt dårligste valg noensinne, viser tallene på valgnatten at rødgrønn blokk kan være svært fornøyde med velgerfangsten.

Mens Frp gjør sitt dårligste valg på 18 år, gjør MDG et brakvalg i Oslo, og Senterpartiet har gode muligheter til å bli Norges store ordførerparti. De har blant annet veltet Ap-bastionen i Verdalen, og kan ta ordførersetet i Gjøvik.

I hovedstaden har de rødgrønne hatt flertall i denne perioden. Byrådet består av Arbeiderpartiet, MDG og SV med støtte fra Rødt.

TV 2-prognosen viser at MDG får en oppslutning på hele 15,2 prosent. Det er en økning på 7,0 prosentpoeng fra forrige valg.

Ap går ned og får en oppslutning på 20,1 prosent (-11,9), SV får 9,1 prosent (+3,6) og Rødt 7,2 prosent (+2,2) i denne prognosen.

Høyre får en oppslutning på 25,4 prosent (-6,4), Frp får 5,3 prosent (-0,8) og Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) får 5,9 prosent på denne prognosen.

Venstre får en oppslutning på 4,8 (-2,0), KrF får 1,8 (-0,7), mens Senterpartiet ender på 2,2 (+1,6).

Ap-katastrofe i Bergen

I Bergen sitter i dag Arbeiderpartiet, Venstre og KrF i et flertallsbyråd.

I TV 2s prognose får Ap 19,9 prosent. Det er en nedgang på hele 18,0 prosentpoeng. Venstre får 3,8 prosent (-1,7), KrF får 3,0 prosent (-3,0).

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) får 18,0 prosent i vår prognose.

Høyre får en oppslutning på 20,2 prosent i vår prognose. Det er en nedgang på 1,9 prosentpoeng. Frp får 4,8 prosent (-3,8). KrF får 3,0 prosent (-3,0).