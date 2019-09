Det er snart gått ett år siden KrF gjorde sitt veivalg, og tidligere partileder Knut Arild Hareide sitt ønske om å gå til den rød-grønne siden ble nedstemt.

– Stolt

Veivalget betydde at Kjell Ingolf Ropstad overtok som partileder. Med valgkampen på vei mot slutten var det en tydelig stolt partileder som kunne konstatere at KrF går mot en oppslutning på 4,1 prosent.

Det til tross for en nedgang på 1,4 prosent fra forrige valg.

– Dette har vært min første valgkamp, og jeg er først og fremst veldig fornøyd og stolt over de lokale kandidatene, det er de som har gjort jobben, sier Ropstad.

– Samlet lag

Han mener partiet sto overfor et vanskelig utgangspunkt, og sikter til veivalget KrF tok i fjor høst.

– Til tross for valget vi gjorde, er min opplevelse at vi har vært et samlet lag, og jeg er stolt, sier partilederen.

Ropstad benyttet derfor store deler av sin tale på partiets valgvake til å takke alle de som har bidratt under årets valgkamp.

– Jeg er så utrolig inspirert og stolt over dette laget. Jeg er så trygg på at det vi kan få til sammen, er så ufattelig bra. Når jeg har reist rundt i landet har jeg møtt så mange gira politikere som er helt klar på at landet vårt trenger mer gul poltikk, sier KrF-lederen.

Han kommer derfor med en klar advarsel til sine konkurrerende partier.

– I 2021, da kommer KrF virkelig til å levere, slår Ropstad fast.