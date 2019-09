– Et nyvalg er den eneste løsningen

Onsdag forrige uke ble det dobbelt nederlag for Boris Johnson, da han ikke klarte å skaffe nok støtte til å få med seg Underhuset på å holde nyvalg 15. oktober.

Samtidig ble han pålagt å be EU om en utsettelse av brexit fram til 31. januar 2020, med mindre en avtale med EU er på plass innen 19. oktober.

Like før midnatt natt til tirsdag ble det på ny satt i gang en debatt om hvorvidt det skal holdes nyvalg.

Rundt klokken 01.30 norsk tid ble det klart at Johnson ikke fikk sitt nyvalg.

Kun 293 stemte for forslaget, mens 46 stemte imot. Johnson trengte støtte fra minst to tredjedeler (minst 434). Svært mange valgte å avstå fra å stemme.

Ordkrig

Under debatten ble det raskt klart at frontene ikke har blitt mindre steile siden onsdag. Labour-leder Jeremy Corbyn ønsker ikke å støtte et nyvalg før han er sikker på at en hard brexit er avverget.

Statsminister Johnson mener imidlertid at Labour er redde for å tape valget, og at det er årsaken til at de ikke vil støtte et nyvalg.

– Jeg har akseptert realiteten at et nyvalg er den eneste måten å løse den fastlåste situasjonen, sa Johnson under nattens debatt.

Han påpekte at Corbyn tidligere har sagt at han ønsker et nyvalg straks en hard brexit er avverget, og at han nå har fått det han ønsker.

– Etter hans egen logikk, må han nå støtte et nyvalg. Hvorfor forsøker de å utsette brexit, stikk i strid med resultatet i folkeavstemningen? Den eneste forklaringer er at de frykter at vi vil vinne valget, sa Johnson.

– Jeg vil ha nyvalg

Corbyn understrekte under i sitt svar til Johnson at han ønsker et nyvalg.

– Jeg vil ha nyvalg, slik statsministeren påpekte. Det står jeg fortsatt ved, vi er ivrige etter et valg, sa han.

– Men selv om vi ønsker det, er vi ikke forberedt på å risikere den katastrofale effekten en hard brexit vil ha på våre lokalsamfunn, våre jobber og våre rettigheter, fortsatte han.

Han påpekte videre at statsminister Johnson er fullt klar over at han ikke har mandat for en hard brexit, ingen majoritet for det i Storbritannia, og heller ingen støtte for det i Underhuset.

– Dette er et veldig seriøst tema. Statsministeren løper vekk fra ansvaret med sitt meningsløse prat og roping, fortsatte Corbyn.

Parlamentet suspenderes etter i dag, og vil ikke samles igjen før 14. oktober.