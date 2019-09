– En god strategi for Ap å fortsette med meg som leder

– Det er ingen tvil om at det er mange som føler en usikkerhet over at ting skjer raskt for tiden. At det er mange endringer rundt omkring i verden. Men det er ikke sånn at vi forandrer Norge fordi vi har lyst, men fordi Norge forandres, og vi må levere andre typer tilbud og jobbe på en annen måte, sier Solberg.

Høyre-lederen mener også at partiet dessuten har tapt mer i byene enn i distriktene.

– Man må ikke bygge den myten at vi har gått voldsomt tilbake i distrikts-Norge. Vi har mange fantastisk gode resultater, sier hun.

De foreløpige prognosene viser at MDG, Sp og Rødt går kraftig fram, mens regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF går tilbake. Ap ligger an til å gjøre et historisk dårlig valg, mens SV øker sin oppslutning.