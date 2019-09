– Kjære alle sammen. Gratulerer med det beste lokalvalget i partiets 99-årige historie, sa Trygve Slagsvold Vedum da han gikk på scenen til stående applaus og trampeklapp fra salen på Senterpartiets valgvake på Ingeniørenes hus i Oslo.

Sp gjør et rekordvalg, og partiet lander til slutt på 14,6 prosent. Det er en økning på 6,1 prosentpoeng siden forrige kommunevalg.

Vedum sier til TV 2 at han tror partiet tar velgere fordi de lytter til distriktene, og lover at partiet skal fortsette i samme stil.

– Det som er viktig i kommunene, det er skole, sykehjem, barnehage. Det er det mange går til valg på, og det må man følge opp. Vi er folkevalgte. Man har en klar velgerkontrakt. Det er viktig at man også mellom valg er ute og diskuterer saker med folk, lover Sp-lederen.

Veltet Ap-bastion

Senterpartiet kan dessuten bli det store ordførerpartiet når forhandlingene er ferdig ute i kommunene.

Øverst på listen over kommuneskalper troner Ap-bastion Verdalen, der Senterpartiet får rent flertall med over 51 prosent.

– Det er helt utrolig. Der industrien har stått sterkt har vi gjort det veldig bra. Jeg tror det handler om at vi har vært tydelige på at vi skal ha nasjonal kontroll på energipolitikken (acer), men også at vi har gode kandidater.

Nå varsler Vedum at Senterpartiet blir tøffe å forhandle med de kommende dagene.

– Vi har fått velgere fra alle. Det tror jeg er fordi vi står på vår politikk. Det er det vi kommer til å forhandle med bakgrunn i, og da får andre partier komme til oss, sier Vedum.

Dette er TV 2s siste prognoser for valgresultatet: