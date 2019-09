– Vi er villige til å sette oss ned med USA for å ha en grundig diskusjon om spørsmålene som vi har tatt opp så langt, på et sted og et tidspunkt som blir avtalt i slutten av september, sier Choe ifølge det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

Hun sier også at Nord-Korea forventer seg nye forslag fra USA, og at regjeringen i Pyongyang må være fornøyd med disse før samtalene begynner.

USAs president Donald Trump har kalt uttalelsen for «interessant». – Vi får se hva som skjer, sier han.

Trump har møtt Nord-Koreas leder Kim Jong-un tre ganger tidligere for å forhandle om en kjernefysisk nedrustning i Nord-Korea. Prosessen stanset imidlertid helt opp etter at et toppmøte mellom Trump og Kim brøt sammen uten resultat i februar.

De to besluttet at landene skulle gjenoppta dialogen under et improvisert møte i den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea i juni, men disse samtalene har ennå ikke begynt.

