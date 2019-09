Det var god stemning på valgvaken til Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB) i Bergen.

Partiet får en oppslutning på rundt 18 prosent og er jevnstore med Arbeiderpartiet, viser TV 2s prognose.



– I kveld er vi lykkelige. Vi drømte om at vi kanskje kunne klare ti prosent. Denne prognosen er valghistorie, sier partiets førstekandidat i Bergen, Trym Aafløy, som nå ligger an til å få en sentral rolle i byens parlamentariske system.

Det oppsto imidlertid et opptrinn som stjal oppmerksomhet på partiets valgvake i kveld.

Ville synge

Et medlem av partiet reiste seg opp og foreslo at forsamlingen skulle synge en drikkevise til ære for Trym Aafløy.

FÅR MAKT: Trym Aafløy og FNB ligger an til å få stor innflytelse i Bergen de neste fire årene. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Mannen ble bedt om å forlate lokalet. Det fant han seg ikke i. Det førte til et opptrinn med tilløp til håndgemeng.

– Dette aksepterer jeg ikke, sier mannen, som opplyser at han nå ikke lenger er medlem av partiet.

Trym Aafløy ble konfrontert med opptrinnet.

– Har du kontroll i rekkene?

– Vi er et parti av forskjellige mennesker. Vi har cirka 250 medlemmer i Bergen, og vi har 50 på listen. Det betyr at de fleste er ganske nye i partiet. Vi er et snitt av befolkningen, og det er både på godt og vondt. Jeg tror ikke jeg skal si så mye mer om det.

Avviser kaos-tilstander

– Kan det bli sirkus når dere er jevnstore som Arbeiderpartiet?

– Dette er voksne og ansvarsbevisste mennesker som er godt utdannet og som har lang erfaring fra næringslivet. De er vant til å lage planer og følge de. Vi har godt gjennomarbeidede standpunkter, og vi vil føre en trygg og god politikk for innbyggerne i Bergen, sier Aafløy.

Han sier at partiet «i prinsippet kan samarbeide med alle», men at de har et aboslutt krav om å fjerne 15 bomstasjoner i Bergen by.

– Du kan bli varaordfører nå?

– Sånn det er nå, så kan jeg ikke nekte for noe. Dette lå ikke planene, men samtidig kan vi ikke vite noe før natten er omme, sier Aafløy.