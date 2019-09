Har U-kamper for Norge – nå kan han være på vei til EM med en annen nasjon

Tirsdag fra kl. 20.30: Se England-Kosovo på TV 2 Sport 1 eller Sumo!

Kosovo spilte sin første offisielle landskamp for kun fem år siden. I kveld står de foran sin største utfordring til nå: England borte.

Midt i det er det tre gutter som har vokst opp i Norge – Valon Berisha, Elbasan Rashani og Bersant Celina.

– Vi er veldig tett knyttet sammen. De aller fleste på laget har samme historie, men har hatt en drøm om at Kosovo skulle få sitt eget landslag og spille for dem. De båndene gjør oss sterke, sier Swansea-spiller Celina til TV 2 Sporten.

Bersant Celina kom til Norge sammen med moren og broen da han var to år. De måtte vente på faren, som kom litt senere. Tilbake i Kosovo var både venner og øvrig familie.

Nå kan endelig Celina og hans lagkompiser på landslaget spille for dem.

– Det er flere og flere som ønsker å representere Kosovo. Det er ikke enkelt å bli tatt ut der nå, slår han fast.

– Den største utfordringen til nå

Nå topper Bersant Celina Championship med Swansea, som ikke har tapt på 13 kamper. For Kosovo er det enda bedre. De er ubeseiret siden oktober 2017 – 15 strake landskamper uten tap.

I EM-kvalifiseringsgruppen har de fått en kjempestart, og ligger på andreplass, to poeng foran Tsjekkia. Celina, som har aldersbestemte landskamper for Norge, påpeker imidlertid at de ikke har møtt gruppelederen ennå.

– Men vi har ikke møtt en motstander som England. Dette blir den største utfordringen til nå. Og det blir ekstra spesielt for meg, sier Celina, som har spilt i England de seks siste årene.

– Jeg ønsker å vise meg frem, og tar selvsagt med selvtilliten fra resultatene både med Kosovo og Swansea. Jeg trenger det mot England. Det går veldig bra, men jeg fortsetter å jobbe hardt og vet at man kan bli bedre, sier den kreative midtbanespilleren.

Bersant Celina scoret fem ligamål forrige sesong og hadde sju målgivende pasninger. Den gode formen har bare fortsatt inn i en ny sesong for et Swansea som har skutt ut av startblokkene.

– Målet er å spille i Premier League. Helst for Swansea. De fleste har nok oversikt over hva jeg står for, men det er absolutt en kamp man kan vise seg frem i.

Romkamerat med Odd-Rashani

– Jeg tror vi kan overraske. Vi vet selvsagt at det blir tøft, men vi spiller helt uten press, og ingen forventer at vi skal få med oss noe derfra. Det kan slå positivt ut, sier Celina til TV 2 Sporten fra hotellrommet i Southampton, der han deler rom med Odd-spiller Elba Rashani.