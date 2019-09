I TV 2s siste prognose får Venstre en oppslutning 3,5 prosent nasjonalt (-2,0).

I TV 2s første prognose var oppslutningen nede på 3,4 prosent.

– 3,4 er et guffent tall. Det er skuffende for alle i Venstre som har drevet valgkamp, sier Raja til TV 2.

Han kaller også tallene for «demotiverende».

Avviser diskusjon om partileder

Nestlederen, som befinner seg på partiets valgvake på Vega scene i Oslo, sier at de har en oppgave å gjøre fremover. Og at de vil mobilisere for å få flere klimavennlige velgere fram mot stortingsvalget i 2021.

Partileder Trine Skei Grande har foreløpig ikke uttalt seg om prognosene.

Raja understreker at han vil avvente sluttresultatet, og vil ikke ta stilling til om ledelsen kan fortsette med et slikt valgresultat.

– Lykkes vi ikke, har vi tapt som et lag. Da har vi kollektivt ansvar, sier Raja.

Taper i byene

I Oslo får Venstre får en oppslutning på 4,8 (-2,0) i TV 2s prognose for hovedstaden.

I Bergen ender partiet på 3,3 prosent (-2,2) i prognosen, og i Stavanger 4,0 prosent (-4,1).

(TV 2/NTB)