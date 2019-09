Det var stille på Frps valgvake på Bristol hotell i Oslo da de første prognosene ble lagt fram.

I TV 2s prognosener ligger Frp an til åtte prosents oppslutning på landsbasis. Det er 1,5 prosentpoeng lavere enn ved forrige lokalvalg.

– Det er mange som er skuffet i dag, og det er også jeg, sier Siv Jensen under en tale på valgvaken.

Hun trekker fram bompengedebatten som en av årsakene til at partiet sliter.

– Vi skal ta dette på alvor. Våre velgere forventer mer av oss, sier Jensen.

Blir valgresultatet som prognosene antyder, vil det bli Frps dårligste resultatet ved et lokalvalg siden 1991. Frp-nestleder Sylvi Listhaug erkjenner at partiet ønsker et bedre resultat. Likevel mener hun at partiet har vunnet velgere i løpet av valgkampen.

– Utgangspunktet før valgkampen var på seks prosent, det betyr at vi har hentet inn noe i løpet av valgkampen. Spesielt er resultatene for Møre og Romsdal veldig gledelig, sier Listhaug.

Partiet ser ut til å stikke av med 17,8 prosent av stemmene i fylket, ifølge TV 2s måloinger.

Mye tyder på at Frp har mistet velgere til Folkeaksjonen Nei til bompenger. Listhaug mener likevel partiet møtte velgernes ønsker da de utløste regjeringskrise før valget.

– Det er et signal om at bompengebelastningen er blitt for høy. Det var derfor vi satt ned foten før, sier Listhaug, og mener at bompengeforliket er et steg i riktig retning.

Kan bli dårligste noensinne

SISTE: Klokken 22 presenterte TV 2 sin oppdaterte prognose. Den ser slik ut:

Rødt: 4,0 % (+2,0)

SV: 6,6 % (+2,5)

Ap: 24,6 % (-8,4)

Sp: 14,6 % (+6,1)

MDG: 7,0 % (+2,8)

Venstre: 3,5 % (-2,0)

KrF: 3,8 % (-1,6)

Høyre: 19,9 % (-3,3)

Frp: 8,0 % (-1,5)

Bompengepartiet: 2,7 % (+2,7)

Andre partier: 5,4 % (+0,8)

Dette vil si at Arbeiderpartiet gjør sitt dårligste valg noensinne.

Brakvalg for Sp

Senterpartiet får en oppslutning på 14,4 prosent (+5,9) i TV 2s prognose.

– Jeg er veldig lettet. Dette er bare foreløpige tall og prognoser, men hvis dette holder er det veldig, veldig gøy, sier 2. nestleder i Senterpartiet, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, til TV 2.

Også Miljøpartiet de Grønne har all grunn til å smile. Med en foreløpig oppslutning på 7,1 går de opp 2,9 prosent fra forrige valg.

– Dette er helt utrolig. Det er såpass tidlig at jeg har is i magen, men det ser veldig bra ut for oss, sier talsperson i MDG, Une Aina Bastholm.