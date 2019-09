Klokken 21 mandag kveld steg jubelen i taket på Rødts valgvake på Vulkan Arena i Oslo.

Da fikk de prognosen som viser at partiet ligger an til å øke oppslutningen sin fra 2.0 til 3,9 prosent.

Et av partiets kampsaker er «å rydde opp i arbeidslivet». De er opptatt av sterke fagforeninger som sørger for at lønn og arbeidstid reguleres gjennom tariffavtaler.

De som jobber med å varte opp Rødts medlemmer på Vulkan Arena i kveld har ikke tariffavtale, bekrefter daglig leder Morten Guldvik overfor TV 2.

– Det stemmer at vi ikke har tariffavtale i dag. Ettersom vår grunnlønn til servicemedarbeidere ligger godt over tariffnivået, så har ikke dette vært en problemstilling frem til nå.

Guldvik sier videre at Rødt og Fagforbundet har vært i kontakt med de ansatte for å informere om hva en tariffavtale kan innebære.

Det var nettstedet Fri Fagbevegelse som først omtalte saken.

Slik svarer Moxnes

Rødt opplyser at de har vært i kontakt med en rekke steder, men at de enten har vært fullbooket, for små eller ikke universelt utformet.

Mandag kveld ble partileder Bjørnar Moxnes konfrontert med spørsmål om hvorfor de støtter et utested som går på tvers av Rødts uttalte arbeidslivspolitikk.

– Altfor mange steder i Oslo mangler tariffavtale. Vi ønsker å stille krav om at det må være på plass før man får skjenkebevillning.

– Er det vanskelig å følge egen politikk?

– Det viktige er å føre politikk som bygger opp under organisering, sier Moxnes.

Tilgis av fagbevegelsen

Dette er ikke første gang partiet går på en tariff-smell. Vårens landsmøte ble holdt på et hotell som heller ikke hadde tariffavtale, skrev VG i mars.

Kommunikasjonssjef i Fellesforbundet, André Nerheim, mener det er grunn til å tilgi Rødt for valget av valgvake.

– Så lenge de har jobbet aktivt med å finne et egnet sted med tariffavtale, men ikke lyktes med det, så er vi også mindre kritiske. Det er også gledelig at de går i dialog med utestedet om å få på plass en tariffavtale, sier han og legger til:

– Men vi har en utfordring hva gjelder organisering i hotell- og restaurantbransjen.