Det miljøbevisste partiet ligger an til en oppslutning på 7,1 prosent nasjonalt.

Kveldens første resultater fikk jubelen til å stå i taket på partiets valgvake i Oslo.

Og da byråd for miljø og samferdsel i hovedstaden, Lan Marie Berg, gikk på scenen, ville jubelen ingen ende ta.

– Fire nye år, fire nye år, fire nye år, ble det ropt fra salen.

– Årets valg er historisk. Til alle barn og unge som har streika for klimahandling, til alle foreldre og besteforeldre som har brølt. Sammen har vi endret Norge for alltid, sa Berg i sin tale.

– Vi elsker bomringen

Byråden benyttet også talen til å komme med et stikk til politikere og eksperter.

– Til alle politikere og eksperter som i et tiår har sagt at radikal miljøpolitikk er en tapersak: Dere tok feil!, sa Berg til enorm jubel fra salen.

En tydelig stolt Lan Marie Berg hadde også forberedt en helt spesiell strofe til sine partikolleger.

– Dette har jeg gledet meg lenge til å si: Vi elsker bomringen!, sa Berg.

I talen uttrykte byråden at det spesielt er to grupper som har grunn til å skjelve litt ekstra i buksen i kveld.

– Den første er oljelobbyen som innser at tiden der det var greit å tjene penger på å ødelegge fremtiden vår, er over. Den andre er utdaterte politikere som i årevis har feiga ut, og som har sovet i timen i 30 år. Tenk at de andre har brukt valgkampen til å kappe om hvem som har vært mest bekymret for penger, sa Berg.



Også talsperson for partiet, Une Aina Bastholm var svært fornøyd.

– Dette er helt utrolig. Det er såpass tidlig at jeg fortsatt har is i magen. Vi vet ikke det endelig tallet, men det ser veldig bra ut for oss, sier talsperson for MDG, Una Aina Bastholm til TV 2.

– Skaper historie

Hun mener partiet har all grunn til å være fornøyd med årets valgkamp.

– Vi skaper historie. Det etter en valgkamp hvor vi har vist at det å ta vare på miljøet er å ta vare på menneskene. Både de fattigste i verden som rammes oftest av naturkatastrofene, men også ungene våre, sier Bastholm.

Stortingsrepresentanten og partilederen mener de er et parti som har det travelt, og sier de nå vil jobbe knallhardt for velgerne som har vist partiet støtte.

– Vi er et parti som setter klima og miljø øverst, og alle som stemmer på oss skal være trygg på at vi søker innflytelse for å få gjennomslag på den politikken vi har gått til valg på. Vi kommer til å jobbe knallhardt for å være verdig den tilliten veldig mange har gitt oss, slår Bastholm fast.

Miljøpartiet de grønne legger heller ikke skjul på at FrPs svake måling på 7,9 prosent ga grunn til jubel for de fremmøtte på valgvaken.

– Vi opplever oss som en sterk motpol til FrPs flyktningpolitikk, miljøpolitikk og generelt hvordan vi driver politikk. Derfor var det jubel over at det ser ut til at FrP vil gjøre et dårlig valg, sier Bastholm.