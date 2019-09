Den store bilutstillingen i Frankfurt åpner dørene i morgen tidlig. Men en av årets store nyheter er allerede ute, kvelden før.

Volkswagen har tradisjon med å arrangere det de kaller Group Night dagen før bilutstillingen åpner dørene. Her presenterer de nyheter fra alle merkene sine. Og fra VW er det ID.3 som stjeler showet.

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen er på plass på årets Group Night. Nå skal vi høre hvordan det går:

– Sannelig på tide

Ring, ring

– Hei, Knut. God timing! Nå har de akkurat vist frem ID.3 for første gang her nede. Det er stappende fullt av pressefolk, og jeg var redd jeg ikke skulle rekke det. Jeg kommer nemlig rett fra presentasjonen av en helt ny Land Rover Defender. Men det gikk akkurat!

– Ja, for nå får vi endelig se ID.3 helt uten kamuflasje?

– Det er riktig og sannelig på tide! Det føles som VW har vist oss kamuflerte eksemplarer av denne bilen i årevis, og det er jo faktisk ikke så langt unna heller. Det begynner å bli lenge siden de første prototypene, til den nå er produksjonsklar. Dette er en av de viktigste nybilene deres noensinne. Her står mye på spill. Og for Norge er det naturligvis en kjempeviktig bil, forteller Vegard.

Ingen tvil: Det er en stor nyhet VW avduker kvelden før bilutstillingen i Frankfurt starter.

Mer diskret enn ventet

ID.3 er første bil ut i det som skal bli en hel familie av nye elbiler fra VW. Responsen i det norske markedet har vært enorm. Den norske importøren gikk tidlig ut med ambisjon om at dette skal bli Norges mest solgte bil i 2020. Og ut fra interesse og forhåndssalg tyder mye på at de får rett der.

– Foreløpig har jeg ikke rukket så veldig mye mer enn å ta bilder av den. Førsteinntrykket er at den kanskje er litt mindre utagerende enn vi hadde ventet. Det gjelder eksteriørdesignet, men også det innvendige. Volkswagen har for eksempel ikke gått for en diger skjerm i midtkonsollen, den er mindre enn jeg hadde trodd. I stedet er det en liten ekstraskjerm foran rattet, pluss at det virker som mye skal vises i et stort head up-display. Dette skal jeg finne ut mer om etter hvert, forteller Vegard.

Èn ting skremmer mange bort fra å kjøpe elbil

Klare likheter med Golf i hekken, samtidig som VW har gitt den særpreg.

Under 330.000 kroner

Her hjemme lanseres ID.3 først som en spesialmodell ved navn ID.3 1ST. Den får startpris på under 330.000 kroner. Senere kommer en enda rimeligere innstegsmodell.

Med rekkevidde på 420 kilometer, betyr det at bilen fremstår som svært konkurransedyktig. Med denne prisen legger ID.3 ST. seg under en rekke konkurrenter, blant dem Nissan Leaf og Opel Ampera-e.

Her er det også svært nærliggende å sammenligne med Tesla Model 3. Rimeligste utgave av denne (med bakhjulstrekk) starter nå på 377.000 kroner. Altså betydelig mer enn ID.3.

Ladingav cirka 290 km (WLTP) skal gå på 30 minutter, med 100 kW hurtiglading,

Én ting kan gjøre elbilene billigere de neste årene

Slik ser det ut innvendig. Her har ikke VW kastet seg på den store skjerm-trenden.

Lengre rekkevidde

Den norske importøren hadde raskt nesten 20.000 kunder på en egen interesseliste for ID, allerede før bilen kunne bestilles. Dette tallet har økt ytterligere siden.

VW opplyser at ID.3-familiens modeller på et senere tidspunkt kan konfigureres med ulike batteristørrelser for en rekkevidde fra 330 km til 550 km, etter WLTP-syklusen.

Bilen er på størrelse med dagens Golf, det vil si rundt 4,25 meter lang. Den elektriske drivlinjen gir fordeler i forhold til plassen, som innvendig skal være på nivå med dagens Passat. VW lover at ID.3s «Open Space»-konsept skal gi mer plass enn noen annen bil i klassen.

Norge regnes også i fortsettelsen som et av de viktigste markedene sammen med Tyskland, Nederland, Frankrike, England og Østerrike. Volkswagen planlegger å utlevere mer enn 100.000 eksemplarer av ID.3 årlig.

Endelig: Nå kommer hippiebussen tilbake!

ID.3 kommer til Norge neste år, da kommer den kjapt til å bli et vanlig syn på veiene.

Hva synes du om ID.3? Si din mening i kommentarfeltet under:

Se video: Her er ID.3 ute på en av de siste testene før lansering