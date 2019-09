Etter å ha vært lånt ut til Rochdale på nivå tre i vinter og blitt frigitt av Middlesbrough i mai, var det vel ingen som trodde at Andy Lonergan skulle ende opp i Liverpool.

Men med Copa América-spill på Alisson Becker og skader på flere av de yngre keeperne ble Lonergan hentet inn for å løse målvaktskrisen på lagets turné til USA.

Keepertrener John Achterberg understreket at Lonergan kun var med for å trene og partene skilte lag etter treningsleiren i USA, men da Alisson ble skadet i serieåpningen mot Norwich, ble Lonergan plutselig aktuell.

Lonergan signerte en korttidskontrakt, og etter få dager var han med på å vinne supercupen mot Chelsea. Etter at vikarierende førstekeeper Adrián ble skadet av en banestormer etter å ha gjort sin avgjørende redning, var 35-åringen plutselig aktuell for en startplass mot Southampton.

Adrián ble frisk og startet kampen, men Lonergan fikk plass på benken.

– Da jeg gikk til Liverpool, fant jeg ut at den kritiske vurderingen og forventningene er på et helt annet nivå. Fra utsiden er det helt enormt, og presset er hele tiden på deg. Jeg merket det da jeg signerte. I et par dager måtte jeg skru av telefonen, sier Lonergan til Lancashire Post.

Lonergan understreker at han er takknemlig for alle lykkeønskingene og støtten, men at han måtte konsentrere seg om oppgavene i Liverpool.

– Du blir raskt avslørt om du ikke er på ditt beste. Det er en angrepsrekke i verdensklasse som avslutter på deg hver dag, sier Lonergan.

– Jeg har vært i klubber med et par spillere som kanskje ikke er så gode på trening, men som presterer i kamp. I Liverpool er alle spillerne påskrudd på hver eneste økt. Standarden på innsats og avslutninger er briljant, sier han.

Det er fortsatt usikkert når Alisson Becker er tilbake. Før kampen mot Burnley forrige helg uttalte Liverpool-manager Jürgen Klopp at den brasilianeren fortsatt «vil trenge tid» før han er i spill igjen.

I de to siste kampene mot Arsenal og Burnley er det for øvrig den irske 20-åringen Caoimhin Kelleher som har vært Liverpools andrekeeper på benken.