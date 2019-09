Utland er norsk landslagsspiller og scoret ett mål under sommerens VM-sluttspill i Frankrike. Totalt har hun 15 landslagsmål for Norge. Utland har spilt med Leine tidligere. I 2017-sesongen ble det 17 scoringer da de begge spilte for Røa i eliteserien.

Sist sesong scoret Utland fra Mo i Rana 15 mål for svenske Rosengård.

– Lisa-Marie vil en stor tilvekst til stallen vår. Hun er rask og en ekstremt kraftfull spiller som tilfører en hver tropp et aller annet viktig, sier Readings manager Kelly Chambers til klubbens hjemmeside.

Reading sesongåpnet søndag med 1-0-seier borte mot Liverpool.

