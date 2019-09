Landslagssjefen mener Rashford har ett problem

Se England-Kosovo på TV 2 Sport 1 eller Sumo i kveld fra klokken 20.30!

Den engelske landslagssjefen tror at Manchester United-angriperen kan være mer effektiv om han bruker mindre tid på å falle tilbake i banen.

Southgate mener at 21-åringen heller bør konsentrere seg om å bruke sin enorme hurtighet til å komme seg bak motstandernes forsvar.

– Jeg tror han (Rashford) kan true lag i bakrom enda oftere. Når han setter fart og løper inn bak forsvaret, er det den siste situasjonen forsvaret ønsker å være i. Noen ganger vil han være nær ballen, og det er forsvarspillerne fornøyde med. Vi motiverer spillerne våre til å bruke sine styrker, sier Gareth Southgate på pressekonferansen før møtet med Kosovo, ifølge The Guardian.

I Manchester United deler Rashford spissplassen med Anthony Martial, mens på landslaget plasseres han ute på venstrekant.

Southgate mener at dette ikke hemmer ungguttens kvaliteter.

– Mye av det beste han gjør er når han skjærer inn fra siden, og jeg tror ikke det er et problem. Jeg tror bare vi må være klar over at det sannsynligvis er stilen hans. For å få det beste ut av ham, må vi få ham jevnlig inn i disse områdene, fortsetter landslagssjefen.

Nye Walcott?

Det er mange som har synspunkter på hva som er Rashfords beste posisjon på banen. En av dem er tidligere Premier League-angriper og nå fotballekspert, Stan Collymore. Han mener Rashford må ta et valg.

– Hvis Marcus Rashford ikke er forsiktig nok, vil han før eller senere finne seg selv stemplet som den moderne Theo Walcott – en som ikke blir sett på som verken ving eller spiss, men mer en angripende altmuligmann, og mester av ingenting, sier Collymore til The Mirror.

– Derfor er det nå et perfekt tidspunkt for Rashford å bestemme seg for hvilken vei han ønsker å gå. Han kan være spilleren som lever eller dør som spiss. Men om han er fornøyd med å spille hvor som helst, hvis det betyr at han blir fast inventar på landslaget, så er det hans mening, fortsetter Collymore.

Kan bli midtspiss

TV 2s fotballekspert, Erik Thorstvedt, stiller seg skeptisk til uttalelsene til Collymore.

– Bare at han er foran Jadon Sancho er jo bra. Så han er nok sjeleglad over å være en del av startelleveren. Så er det jo ikke selvsagt at han må spille kant hele tiden heller. Det er ting som tyder på at Harry Kane ikke er like god som før. Han scorer mye mål, men mange av dem er på straffer. Så jeg tror han fort kan ende opp som midtspiss på landslaget, selv om det er knalltøff konkurranse, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.