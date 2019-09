– Jeg tenker det er lurt å ha is i magen og først finne årsaken

FeFo har mottat mange bekymringsmeldinger i forkant av at småviltjakta i Finnmark som går av stabelen tirsdag. Samtidig herjer det en alvorlig sykdom blant hunder, hvor 26 er bekreftet omkommet på kort tid.

– Når hunder dør i sør og det ventes jegere fra hele landet til nord, så forstår vi at folk blir bekymret, skriver organisasjonen på sin hjemmeside.

Dette er bakgrunnen for at FeFo mandag holdt et ekstraordinært møte hvor styret skulle avgjøre hvor vidt de skulle legge ned et forbud mot bruk av hund under årets jakt.

Det endte med at styreleders dobbeltstemme avgjorde at jakta skal pågå som normalt - med hund.

Stine Hagtvedt (35), kjent fra bloggen JegerStine, støtter avgjørelsen.

– Det er smart å ha is i magen og avvente før man eventuelt bestemmer et forbud. Først må man finne årsaken til sykdomsutbruddene, sier Hagtvedt, som snart skal jakte i Finnmark.

Det var Altaposten som omtalte saken først.

Et delt styre

– Stemmene viser at styret er delt og det kan reflektere at det finnes et delt syn på saken i Finnmark. På den ene siden er folk redde for eventuell smittefare, på den andre siden ville et eventuelt forbud ha rammet alle de som jakter i Finnmark, sier styreleder Bente Haug i FeFo til TV 2.

Småviltjakta starter tirsdag i Finnmark. Startskuddet for elgjakta i Karasjok og i Kautokeino gikk allerede første september.

FeFos avgjørelse er gjort på bakgrunn av at de ikke har fått klare faglige råd som fraråder bruk av hund under jakta.

– Vi følger de faglige rådene fra smittevernmyndighetene slik som Statskog og andre grunneiere gjør, sier styreleder Bente Haug i FeFo.

Dialog med jegerne

Haug forteller at mange jegere reiste fredag og er allerede på plass i Finnmark.

– Skulle et forbud hatt noe for seg, måtte vi og andre grunneiere ha gjort grep før. Men denne situasjonen har kommet brått på både smittevernmyndigheter og oss. Foreløpig har de ikke ilagt karantene eller andre forbud. Det beste rådet vi har fått, er å ha dialog med jegerne for å styrke informasjon rundt de anbefalingene som er gitt. Og det skal vi gjøre, sier Bente Haug i FeFo.

Haug understreker at FeFo har forståelse for at det er bekymring blant hundeiere og sier at de vil fortsette å vurdere situasjonen.

– Får vi andre råd vil vi følge dem, sier styrelederen.

Ryktespredning

Som hundeier og jeger har Stine Hagtvedt kjent på at det verserer mange rykter om hundesykdommen.