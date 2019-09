Klokken 21 mandag stengte valglokalene og TV 2 presenterer nå den første, nasjonale valgprognosen.

Ifølge den første TV 2-prognosen for kommunevalget får Arbeiderpartiet en oppslutning på 24,4 prosent.

Et slikt resultat vil være det det dårligste i partiets historie, og en nedgang på 8,6 prosentpoeng fra forrige valg.

Aps så langt dårligste kommunevalg var i 2003. Da fikk partiet 27,5 prosent oppslutning.

Høyre får en oppslutning på 20,1 prosent i prognosen.

Det er en nedgang på 3,1 prosentpoeng fra forrige valg. Høyres beste lokalvalg var i 1979 da partiet fikk 29,2 prosents oppslutning.

Følg valgthrilleren videre – se resultater og prognoser i vår Valgportal!

Brakvalg for Sp

Senterpartiet får en opplslutning på 14,4 prosent (+5,9) i TV 2s prognose.

– Jeg er veldig lettet. Dette er bare foreløpige tall og prognoser, men hvis dette holder er det veldig, veldig gøy, sier 2. nestleder i Senterpartiet, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, til TV 2.

Også Miljøpartiet de Grønne har all grunn til å smile. Med en foreløpig oppslutning på 7,1 går de opp 2,9 prosent fra forrige valg.

– Dette er helt utrolig. Det er såpass tidlig at jeg har is i magen, men det ser veldig bra ut for oss, sier talsperson i MDG, Une Aina Bastholm.

– Skaper historie

Bastholm er svært fornøyd med partiets valgkamp.

– Vi skaper historie. Det etter en valgkamp hvor vi har vist at det å ta vare på miljøet, er å ta vare på menneskene, sier hun videre.

Videre ser vi at Rødt 4,0 prosent (+2,0), SV 6,4 prosent (+2,3), Venstre 3,6 prosent (-1,9) og KrF 3,7 prosent (-1,7) i vår prognose.

Fremskrittspartiet får i prognosen en oppslutning på 7,9 prosent, som er en nedgang på 1,6 prosentpoeng. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) får en oppslutning på 2,8 prosent i prognosen. Andre partier får 5,6 prosent oppslutning i denne prognosen.

Prognosen er beregnet på grunnlag av opptalte forhåndsstemmer og de få kommunene som er ferdig med å telle stemmene på valgdagen.

Se valgnatten minutt for minutt i vårt livesenter.

– Det mest uforutsigbare valget

På forhånd har målingene vist store bevegelser for mange partier. De store styrtingspartiene har tapt terreng, mens flere mindre partier har hatt en oppsving.

Særlig Arbeiderpartiet har hatt et stort fall på målingene, og heller ikke Høyre har sett oppløftende tall. Senterpartiet har derimot vist seg som en vinner på valgkampens målinger.

– Det blir et thrillervalg. Det er et av de mest uforutsigbare valgene jeg har vært med på, sier TV 2-kommentator Aslak Eriksrud.

– En ting er de store byene, hvor det er veldig spennende i mange av dem. Men så kommer vi også til å bli overrasket i dag, over mange små lokale utslag her og der, mener Eriksrud.