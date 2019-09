Mandag formiddag oppsøkte Geir-Bjøran Dreyer valglokalet på Bogen kultursenter i Steigen kommune i Nordland.

– Jeg kjente til lokalet, og jeg visste at det var en do bak den døra. Jeg trodde jo at jeg hadde gått feil, sier Dreyer til TV 2.

For stemmesedlene lå ikke i et avlukke bak et forheng. På kultursenteret ble velgerne henvist til handicaptoalettet.

Mellom toalettet og vasken lå listene dandert på et bord.

– Jeg brukte ganske god tid der inne fordi jeg skulle gi noen slengere. Det var folk som banka på døra mens jeg sto der. Jeg var litt usikker på om jeg skulle låse toalettet eller ikke, humrer Dreyer.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

– Driter i valget

Dreyer tok et bilde av synet som møtte ham. Det la han ut på Facebook.

– Ser ut som Steigen driter i valget, skriver en i kommentarfeltet.

Selv sier Dreyer følgende:

– De fleste av oss som bor her er bønder, så vi tåler å stemme på en dass.

Samtidig mener 47-åringen at stemmelokalet ikke er et valg verdig.

– Dette er jo egentlig en festdag. Folk stiller med slips for å gå og stemme, og så blir man henvist til handicaptoalettet. Det er ikke sånn det skal være, sier Dreyer, som legger til at Steigen er en veldig fin kommune å bo i.

Endret stemmelokale

Han påpeker at det fantes to stemmelokaler. De som ikke gikk på handicaptoalettet kunne stemme på kjøkkenet, ifølge Dreyer.

Etter at Avisa Nordland tok kontakt, endret kommunen plasseringen av stemmesedlene.

TV 2 har ikke lyktes med å komme i kontakt med valgansvarlig i Steigen kommune, Lisbeth Aaalstad. Til Avisa Nordland sier hun imidlertid:

– Slik skal det ikke være.

Hun understreker at hun bestilte Bogen kultursenter som stemmelokale, og at hun fikk beskjed om at de hadde egnede lokaler som de har brukt tidligere.

– Jeg er helt ukjent med, og det er utrolig at de plasserte lokalet der det lå, sier Aalstad