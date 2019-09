Totalt har 26 hunder dødd av en mystisk hundesykdom.

Veterinærinstituttet jakter desperat på kilden, og har foreløpig ingen idé om hvor sykdommen kommer fra.

– Det er håpløst å si hvor lang tid dette kommer til å ta, det er umulig å si når gjennombruddet vil komme. Vi står ovenfor en svært omfattende jobb, sier kommunikasjosndirektør Asle Haukaas hos Veterinærinstituttet.

Mandag har de påvist bakterien Providencia alcalifaciens i ytterligere to hunder som er blitt obdusert.

Totalt er dermed tarmbakterien påvist hos syv av hundene, derav seks døde og en levende, som har vært smittet av sykdommen.

– Det dette forteller oss er at vi finner flere og flere hunder med samme bakterie i tarmen. Det er nyttig kunnskap for oss, sier Haukaas, som understreker at dette ikke hjelper dem noe nærmere å finne kilden.

Saken oppdateres.