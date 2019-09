Oversikt: Slik sendes Get-ligaen på TV 2s kanaler.

– I nærmiljøet skulle jeg ønske at det var enda flere som visste om at det er et hockeylag på Grünerløkka, og at de kommer innom for å se på oss.

Det er Sebastian Skaar, en av profilene på Grüner-laget, sin klare oppfordring til Oslo-boerne.

I vår vant Grüner kvaliken mot Ringerike, og ble med det klar for sin første sesong i toppdivisjonen siden 1977.

Ingen på laget er profesjonelle, og alle enten jobber eller studerer ved siden av hockeyen.

– Fint om sjefen ikke ser på

Selv er Skaar selger i et software-firma, og tok turen i lunsjen for å stille opp på mandagens get-liga-kickoff.

– Det er fint om sjefen ikke ser på akkurat nå. Det ble en litt lang lunsj i dag, sier Grüner-profilen med et glimt i øyet.

– Når vi kommer ut på banen, har det ikke så mye å si om det står proff eller amatør i kontrakten. Da er det pucken som gjelder. Vi har de samme skøytene og samme køllene. Det handler om innstilling, fortsetter han.

Det nyopprykkede laget er tippet på sisteplass av ekspertene. Skaar lover imidlertid at de kommer til å gå fryktløst til verks.

– Jeg tror det kan passe oss greit. Vi får se hva de andre lagene kommer med. Vi trener hver eneste dag og spiller kamper vi òg, så jeg tror nok at det kan bli noen poeng igjen i Grünerhallen. At ekspertene spår oss på bånn, det får de bare gjøre, lyder det fra 34-åringen.

Narvik med historisk opprykk

På lørdag serieåpner de mot nyopprykkede Narvik, historiens første lag i toppdivisjonen fra Nord-Norge. Narvik skal på sin side i ilden allerede på torsdag, og får knalltøff motstand på hjemmebane i form av Storhamar.

Casper Santanen har tidligere spilt i Get-ligaen for Manglerud Star, og tror at klubben kan bite fra seg – i hvert fall på egen is.

– Vi lover i hvert fall å jobbe steinhardt. Det må være tøft å spille i Narvik. Vi har et veldig fint hjemmepublikum, og har et bra trøkk i hallen. Vi kommer til å gi alt i hver hjemmekamp, sier Narvik-spilleren til TV 2.

Finnen forteller om en økende hockey-interesse i Nordland.

– Man kan kjenne det litt på byen. Alle spør om kampene og hvordan det går på trening. Det er kjempekult, gliser han.

