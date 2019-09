Bildene viser at køen foran stemmelokalet brer seg over hele plassen og Bergens Tidende melder at kapasiteten er sprengt.

Pågangen av folk som vil stemme er så stor at kommunen ser seg nødt til å sette opp åtte nye avlukker i stemmelokalet.

– Vi har fått en tilstrømming av velgere som kan være større enn det som har vært vanlig i rådhuset. Det ser ut til at det er avlukkene som er flaskehalsen. Derfor er vi nå i gang med å sette opp flere, sier valgansvarlig i Bergen kommune Elin Solberg til avisen.

Rådhuset i Bergen er for tiden stengt på grunn av asbest.

Ifølge avisen følger kommunen situasjonen fortløpende og vil vurdere å øke bemanning ved behov.

Mandag er siste mulighet for å avgi stemme ved årets valg. De fleste valglokaler stenger klokken 20 eller 21.

875.584 personer har forhåndsstemt i årets kommunevalg, viser tall fra Valgdirektoratet. Det tilsvarer en av fem velgere og er ny rekord i et kommunevalg.