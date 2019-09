Jakob Ingebrigtsen er blant de største medaljehåpene i det norske laget til VM i Doha med start denne måneden, men han vil ikke snakke opp egne muligheter.

– For min del er finaleplass først og fremst målet, og hvis jeg er der og er skarp, er det «game on», sier Jakob Ingebrigtsen til TV 2.

Han er imidlertid rangert som nummer to i verden på 1500 meter, så han må leve med også å være blant de største favorittene.

– I hodet mitt er jeg mer brutal enn jeg virker i media, men fallhøyden er veldig stor hvis det skjer noe jeg ikke kan påvirke i det hele tatt. Som regel er jeg misfornøyd fordi jeg vil bli bedre, sier 18-åringen til TV 2.

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen tør ikke å spørre Jakob om VM-målet.

– Jeg er litt redd for svaret. Hadde jeg spurt, og han hadde svart at han forventer å vinne VM, hadde jeg ikke sovet om nettene. I frykt for svaret tar jeg ikke opp temaet, sier Ingebrigtsen senior til TV 2.

Henrik Kristoffersen prøver å skru ned forventningene til lillebror.

– Hvis han tar sølv i VM, så er det liksom en nedtur. Altså, det er noen som kan tenke at Jakob har dritt seg ut. På 1500 meter er han ganske høyt oppe, og han er ganske nærme verdens beste. På 5000 meter er han foreløpig langt, langt bak, sier Henrik til TV 2.

Finalen 1500 meter i VM er søndag 6. oktober. Seks dager tidligere er det finale på 5000 meter.

– Det blir å løpe så mye jeg kan på så kort tid som mulig. Det er stort sett dét det går i, sier Jakob om perioden frem til VM.