Den kraftige belgieren står med to mål på to kamper for Inter, og har foreløpig hatt en perfekt start på Inter-karrieren etter overgangen fra Manchester United.

Nå høster Lukaku lovord fra landslagssjefen.

– Dette er første gang jeg har sett ham så fri og glad. Jeg har ikke sett Rom (Lukaku) så fokusert, så glad og så forfrisket av en ny utfordring, sier landslagssjefen for Belgia, Roberto Martinez på pressekonferansen før møtet med Skottland, ifølge Daily Mail.

Spanjolen legger til at han tror Lukaku står overfor sin beste dager i karrieren etter overgangen.

– Han ble en hakkekylling

26-åringen fikk det derimot ikke til å stemme i Manchester United, hvor kritikken stod i kø fra flere hold. Spesielt i sosiale medier.

– I Manchester United ble han en hakkekylling. Når ting gikk galt, var det ofte han som fikk mest kritikk. Det var ganske mye stygt i sosiale medier. Det ble publisert videoer av en elefant som ramlet over en ball og folk sa at det var likt som førsteberøringen til Lukaku. Dette er ting spillere får med seg. Jeg tror de får med seg mer enn det vi gjør. Men jeg er sikker på at han har mer å komme med, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Conte+Lukaku

Inter-trener Antonio Conte har over lengre tid hatt sansen for belgieren. Italieneren skal ha prøvd å hente spissen til Chelsea da han var manager der, men endte da opp med Álvaro Morata. TV 2s ekspert tror Conte og Lukaku er en god «match».

– Lukaku passer Contes fotball godt. Han liker store spisser man kan sikte på. Det har han likt lenge. Jeg synes også Lukaku virker som en fyr med gode holdninger. Jeg har aldri hørt noe annet enn at han ønsker det som er best for laget. Så er Conte er en trener som krever mye, og jeg tror han har det som skal til for å få det beste ut av ham.

Inter står med seks poeng på to kamper og topper Serie A sammen med Juventus og Torino.

