BankID på mobil opplever mandag innloggingsproblemer for kunder som bruker Telenor som operatør.

– Tjenesten har vært nede i 20 minutter. Vi vet foreløpig ikke hva som er årsaken, men jobber med å løse problemet, sier kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i BankID og Vipps.

Kommunikasjonssjefen opplyser at kodebrikken fortsatt vil fungere mens tjenesten er nede.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 har flere velgere fått en elektronisk utsendelse av valgkort.

For å kunne benytte valgkortet må man logge seg inn med BankID.

– For velgere som har fått et digitalt valgkort, er det mulig å stemme uten. Så lenge du har med deg identifikasjon vil du kunne få utdelt et nytt valgkort der du velger å stemme, sier Kjærnes.

Operatør som er koblet til telenor sitt mobilnett vil også rammes av feilen. Følgende operatører vil derfor ikke kunne benytte BankID på mobil: Talkmore, Fjordkraftmobil, Saga mobil, PepCall, Dipper, Telipol, Sponz, Gudbrandsdal Energi mobil, Hudya mobil og Happybytes.