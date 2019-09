Den da 18 år gamle kvinnen ble alvorlig skadd under hendelsen som skjedde 12. september 2017 på Greverud i Oppegård i Akershus.

Ifølge tiltalen ble kvinnen slått, sparket og lugget av begge foreldrene, en søster og to brødre før faren hennes knivstakk henne to ganger i magen.

Faren er tiltalt for drapsforsøk. Fire andre er tiltalt for grov vold.

Faren har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet for to år siden. Mannens forsvarer, Finn Krokeide, sier til NRK at han erkjenner de faktiske forhold, men ikke straffskyld etter tiltalen om drapsforsøk.

– Hans forklaring er at dette skjedde spontant. Han var under et enormt press fra ytre omgivelser, sier Krokeide.

Familien kom til Norge som flyktninger fra Afghanistan og har bodd i Norge i mange år. Politiet uttalte etter hendelsen at de etterforsket saken som æresvold.

Ifølge tiltalen forsøkte familien å legge skylda på kvinnens lillebror etter voldsepisoden ved å ta på ham en T-skjorte som var blitt brukt av en av de andre.

Det er satt av ti dager til rettssaken i Follo tingrett.

(©NTB)