Skjerping vrakes av Uno X: – Jeg skjønner ikke så veldig mye

– Men hva har du å si til påstandene om at han er umotivert og trener for lite?

– Som alle andre i landet står man fritt til å mene hvordan man opplever en sånn situasjon. Vi skal ta det internt hvordan dette gjøres og har blitt gjort.

HOLDER KORTENE TETT TIL BRYSTET: Jens Haugland ønsker ikke å si hvorfor Kristoffer Skjerping vrakes av laget. Foto: Berit Roald

To store seirer ikke nok

Inneværende sesong har vært krevende og preget av både høye topper og dype daler for Skjerping. Det ble en tung start med sykdom og et tilbakesteg i Portugal. Jakten på godfølelsen tok noe lenger enn han hadde ønsket, men det hele løsnet med en sterk seier i Ringerike GP i midten av mai.

Skjerping mener selv at han kjørte bra under Tour of Norway og NM, selv om et brudd i foten etter et uhell under maling av huset har satt ham tilbake. Seieren i helgens Gylne Gutuer var likevel et tydelig tegn på at han fremdeles har noe å fare med.

– Det som har vært utrolig surt i det siste er at du er lei deg og irritert. Man skjønner ikke så veldig mye. Om det ikke skulle ordne seg, og at avgjørelsen om at jeg ikke kan sykle videre tas av dem, så tror jeg at jeg vil være bitter resten av livet, sier Skjerping, som nå frykter at livet som syklist kan være over.

For å få beskjed i starten av september at man må se seg om etter ny arbeidsgiver, er dårlig nytt for en syklist. Mange av lagene har allerede spikret stallene for neste sesong og mulighetene vil derfor være færre.

– Drømmen er å sykle videre. Å kunne bli proff igjen er et stort mål for meg. Det handler om drømmer og mål man har hatt siden man var liten. Å vinne noe stort – det er motivasjonen oppi det hele, sier Skjerping.

Han kom tilbake til Norge og Joker-Icopal i 2017 etter to år som proff i WorldTour-laget Cannondale. Nå har han sendt mail til flere lag i håp om å få napp, men foreløpig er innboksen tom.

– Å gi seg nå vil være helt feil. Jeg har hatt en bra sesong. Den dagen jeg skal slutte å sykle, vil jeg at det skal være min egen avgjørelse. At jeg finner ut at jeg ikke har mer å gi selv, sier Skjerping.

PS: Skjerping er samboer med TV 2s sykkelekspert Miriam Bjørnsrud.