Anført av en sprudlende Martin Ødegaard og Joshua King yppet Norge seg mot Sverige. Norge måtte imidlertid ta til takke med 1-1.

Med seier ville Norge vært oppe på andreplassen som gir EM-billett før innspurten i oktober og november.

Norges assistenttrener Per Joar Hansen har imidlertid troen på at Norge kan få med seg gode resultater hjemme mot gruppeleder Spania 12. oktober og borte mot Romania tre dager senere.

– Hvis vi klarer å gjenskape det vi viste defensivt mot Sverige, så tror jeg vi vil gi Spania problemer. Så langt har Spania vært det suverene laget i gruppen og er sannsynligvis et av verdens beste lag. Men vi går inn i kampen med troen og vil legge ned samme jobb løpsmessig og taktisk, og da kan det være muligheter hjemme mot Spania. Og så må vi selvsagt ta tre poeng borte mot Romania. Det blir viktig. Så får vi ikke gjort så mye med de andre kampene, sier Per Joar Hansen til TV 2 Sporten dagen etter 1-1-kampen mot Sverige.

Bitter over at seieren glapp

Han er fremdeles litt bitter over at det ikke ble tre poeng mot Sverige på Friends Arena.

– Vi sitter igjen med en følelse om at det var en veldig sterk prestasjon. Vi slapp Sverige til lite sjanser i kampen. Vi var det laget som var nærmest å vinne. Vi la ned en formidabel jobb løpsmessig, og fulgte planen taktisk til punkt og prikke, og viste god holdning gjennom hele kampen, oppsummerer han.

– Men vi skulle gjerne hatt tre poeng. Det ble en veldig tett kamp, med bare to-tre målsjanser. Det er sjelden Sverige skaper så lite på hjemmebane. Men vi spilte en bedre kamp enn mot Sverige på Ullevaal, og tok bort det Sverige var bra på da, poengterer Lars Lagerbäcks assistenttrener.

TV 2-ekspert: – Ser ekstremt vanskelig ut

TV 2-ekspert Jesper Mathisen deler ikke troen på at Norge kan slå Spania.

– Det å bli blant de to beste ser ekstremt vanskelig ut nå. Hadde vi vunnet i går mot Sverige, så hadde det sett mer realistisk ut. Så jeg tror at vi må belage oss på playoffen i Nations League for å komme til EM i 2020. Slik det ser ut nå så kan det bli Serbia i en semifinale der, og Skottland i en eventuell finale. Så det er absolutt muligheter for EM i 2020 fortsatt, understreker han.