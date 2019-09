Å bruke sikkerhetsbelte når vi kjører eller er passasjer i en bil, er en selvfølge for de aller, aller fleste av oss. Men hva når vi tar bussen?

Dessverre viser det seg at mange slurver da.

I forrige uke gjennomførte Statens vegvesen landsomfattende kontroller av dette. Vegvesenet var ute med store ressurser, og har aldri tidligere kontrollert flere busspassasjerer. Nå er resultatene klare:

16.936 busspassasjerer gjorde som de skal, og brukte beltet.

Koster 1.500 kroner

Totalt var det 18.166 busspassasjerer som ble kontrollert. 1.230 satt usikret, hvorav 661 ble ilagt gebyr for manglende beltebruk. De resterende 569 ble ikke ilagt gebyr på grunn av usikker observasjon.

Gebyret er for øvrig på 1.500 kroner. Da snakker vi kostbar busstur!

– Fester du beltet på deg selv, gjør du også de andre på bussen en tjeneste! Å feste beltet er ikke bare en privatsak. Om det skulle skje en ulykke, blir utfallet best mulig om flest mulig holdes på plass i setet ved bruk av beltet, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Å bruke sikkerhetsbelte også på bussen er viktig for din egen sikkerhet, og for andres. Foto: Scanpix

De unge er hovedmålgruppen

Statens vegvesen har siden 2015 gjennomført nasjonale kontroller og drevet informasjonsarbeid for å få flere til å feste beltet i buss. Etter flere års innsats viser evalueringen at stadig flere har fått en positiv holdning til bruk av belte i buss, særlig blant de unge i alderen 16-29 år, som er hovedmålgruppen for beltekampanjen.

Økt kunnskap og større bevissthet til tross – de store endringene i faktisk bruk lar foreløpig vente på seg, i alle fall om vi skal sammenligne med beltebruk i bil. I bussen oppgir 7 av 10 at de i stor grad bruker belte i buss når de har det tilgjengelig. I bilen bruker så godt som alle belte.

Akseptert å ikke bruke belte

– Det tar tid å endre holdninger, og enda lengre tid å endre vaner. Holdningene ser vi at vi er i ferd med å klare å påvirke i riktig retning. Men beltevanene i buss er nokså inngrodde, og forsterkes også av at det rett og slett ikke er belte i alle busser. Det kan ikke stå i veien for at vi fester beltet hver eneste gang vi kan, oppfordrer Lutnæs, i en pressemelding.

En av to unge i alderen 16-29 år mener det er sosialt akseptert ikke å bruke belte i buss. Snur vi på det, er det da også en av to som mener det er sosialt akseptert å bruke belte i buss.

Slik ser resultatene ut: Kontrollert totalt 18.166 busspassasjerer

Totalt ble det registrert 16.936 passasjerer med belte

1.673 av passasjerene med belte var i alderen 0-15 år

64 passasjerer i alderen 0-15 år brukte ikke belte

Ingen sjåfører ble ilagt gebyr for manglende beltebruk hos passasjerer i alderen 0-15 år ·

Totalt var det 1.230 busspassasjerer som ikke brukte belte

661 busspassasjerer ble ilagt gebyr for manglende beltebruk. De resterende 569 passasjerene som satt usikret ble ikke ilagt gebyr pga. ikke sikker observasjon.

