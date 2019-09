Sysselmannen på Svalbard fikk lørdag inn en melding fra en båt som hadde sett to reinsdyrbukker som hadde hektet seg fast i inn i noe plast og satt fast.

– Det var i utgangspunktet tre bukker vi fikk melding om, men to av dem var hektet sammen i floke med pakkebånd av plast, sier artsforvalter Gustav Busch Arntsen ved Sysselmannen på Svalbard.



Svalbardposten omtalte saken først.

De reiste til det oppgitte stedet for å se hva de kunne gjøre for å hjelpe reinsdyrene.

– Da vi kom fram så vi at de to sammenhektede bukkene stod fast i fjæra. Den ene bukken lå død i vannet mens den andre ikke kom seg noe sted, sier Arntsen.

DØD: Reinsdyret måtte bøte med livet etter at den og en annen reinbukk satt fast i et plastbånd. Foto: Sysselmannen på Svalbard

Skar løs ett reinstyr

Av de tre reinsdyrene var det ene dødt, ett hadde kommet seg løs og ett stod fast med plastbånd i geviret.

– Vi fikk kontroll på reinsdyret og loset det inn til land der vi skar løs plasten fra geviret til bukken. Den hadde nok en sikker død i møte hvis vi ikke hadde fått vite om den og hjulpet den løs, sier Arntsen.

Høsten er sesongen der reinsdyrene er brunstige, og bukkene barker sammen for å markere seg som sjefen over flokken. Ifølge dyrevern kan kampene være langvarige og utmattende og det er ikke uvanlig at den seirende bukken ofte er mager og redusert i lang tid etterpå.

LØS: Sysselmannen ble redningen for denne reinsdyrbukken. De fikk tak i bukken og fjernet plastbåndet som hadde hektet seg fast i geviret. Foto: Sysselmannen på Svalbard

– Det er jo sesongen der reinsdyra er brunstige. De farer ofte rundt og skraper geviret borti ting de støter på, så de er spesielt utsatt for å hekte seg fast i ting på høsten, sier Arntsen.

Økende problem

Artsforvalteren forteller at dette ikke er et nytt problem og at det øker i omfang. På Svalbard er det Svalbardreinen som lever. Det er en underart av den normale reinen og på Svalbard er det en bestand på mellom 10.000 og 12.000 individer, ifølge snl.

– Vi har sett at antall tilfeller av rein som har satt seg fast i søppel bare øker. Det er mest trålposer som vi har sett rein hekte seg fast i, men også annet avfall. Hvis de ikke greier å komme seg løs er det en sikker død av utmattelse, sult eller stress som venter reinsdyrene, sier Arntsen.

Tragisk

Leder av naturvernforbundet, Silje A Lundberg sier til TV 2 at hun synes hendelsen er urovekkende, men ikke et unik.

– Dette er nok et tragisk eksempel på hvordan vårt plastkonsum er i ferd med å ødelegge for dyrelivet, både til havs og på land. Det er svært urovekkende, og nok en påminnelse om hvor alvorlig plastproblemet er. Dessverre er ikke dette et unikt eksempel, og vi vet at svært mange dyr, sjøpattedyr, fugler og fisker dør hvert eneste år som følge av plastsøppel, sier Lundberg.

Lundberg sier at verden må gå bort ifra plastbruk i fremtiden. Hun etterlyser tiltak i fiskerinæringen spesielt, for å få bukt med slike hendelser.

– Det er helt essensielt å få på plass en produsentansvarsordning for plast i fiskerinæringa, slik at produsenter og importører av utstyr som brukes i fiskeri- og oppdrettsnæringa får et ansvar for produktene gjennom hele livsløpet, sier Lundberg.