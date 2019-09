Anna Rasmussen (23) var gammel 15 år da hun slo gjennom på bloggtoppen i Norge med bloggen «Mammaen til Michelle», hvor hun skrev om tilværelsen som ung mor.

Det sies at eplet ikke faller langt fra stammen. Nå er datteren Michelle Rasmussen (8) klar på det er blogger hun ønsker å bli. Det forteller hun når hun besøker God morgen Norge sammen med mamma.

– Det er så mye gøy man kan gjøre når man er blogger, fordi man tjener så mange penger, sier Michelle ivrig.

Den karriereveien er ikke mor Rasmussen like entusiastisk for.

– Hun sier hun har lyst til å bli blogger, og man har jo gjerne lyst til å bli det samme som foreldrene sine frem til et visst tidspunkt. Men jeg håper jo kanskje at det snur, sier Anna.

– Jeg synes det hadde vært litt vondt hvis hun starter en blogg og tror at hun kan leve av det. Det er ikke helt det forbildet jeg har lyst til å være, fortsetter hun.

Bloggens mørke bakside

Det har nemlig ikke alltid vært like enkelt for den unge mammabloggeren. Negative kommentarer og mye hets har hun måtte venne seg til, spesielt det siste året.

– Det ble en tøff periode for min del, det var mye negativitet som var vanskelig å forholde seg til, forteller Anna.

– Det folk skrev og sa gikk veldig inn på meg psykisk, og ikke minst oppstyret i media da jeg trakk meg fra Skal vi Danse, sier hun.

– Hele prosessen ble så tung at jeg måtte prioritere det som var hjemme, det er jo selvfølgelig det som er viktigst.

Men det var spesielt noen kommentarer som stakk ekstra hardt.

– Det var uten tvil det som går på ungene og meg som mamma, det er nok min største sårbarhet. Det er kanskje noe som gjelder foreldre flest, men for min del blir det veldig personlig, sier Rasmussen.

– Jeg føler at jeg alltid har vært en mamma-blogger, og jeg har delt mine oppturer og nedturer på veien. Da er det veldig sårt å bli angrepet i den eneste rollen jeg føler meg sikker i.

Ønsker seg flere barn

I dag har Anna lært å styre unna den verste negativiteten, og har ingen planer om å gi seg med det første. Nå velger trebarnsmoren å være åpen på bloggen igjen, denne gang om mulige nye familieforøkelser.

– Jeg elsker jo å være mamma, og har på en måte blitt voksen med en baby på hofta, og nå har jeg plutselig ingen babyer hjemme, sier hun.

Hun mener at også samboeren Jan Lossius (26) ønsker å være med på flere svangerskap.

– Jeg er kjempe-takknemlig for de tre jeg har fått, men Jan har bare opplevd en graviditet og et svangerskap og det er veldig naturlig å ha lyst til å oppleve et til.

Selv om hverdagen hennes er ganske annerledes enn mange av hennes jevnaldrende, føler ikke 23-åringen at hun går glipp av noe.

– Jeg er veldig heldig, ungene har besteforeldre som de er hos titt og ofte, så vi har liksom våre drypp innimellom. For meg har det vært mer enn nok, forteller Anna.