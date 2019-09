Brunostbonanza! Sveler, vafler, créme brûlée og karameller med brunost

Her må du jobbe raskt og passe på slik at du ikke brenner deg!



Dekk et stekebrett med bakepapir.

Finn fram en visp, en slikkepott, et litermål med kaldt vann og en matpensel.

Hell sukker og vann i en liten gryte, bland det forsiktig ved å bevege gryta litt fram og tilbake på stekeplate, Det er viktig at du ikke rører rundt i gryta og den må stå i ro på platen.

Pensle innsidene av gryta med kaldt vann, slik at det ikke er noe sukker igjen på kantene. Dette må du gjøre jevnlig under hele prosessen. Her må du passe på; Når sukkeret begynner å koke må ikke boblene krype oppover kanten på gryta, men hele tiden holdes nede. Det gjør du ved å jevnlig pensle kantene med kaldt vann. Hvis sukkerboblene kryper oppover kanten, vil blandingen sukre seg slik at det blir store sukkerkrystaller, og da får du ikke de fløyelsmyke karamellene du ønsker.

Blandingen blir varm , pass på at du ikke brenner deg! Når blandingen i ca. halve gryten blir gulbrun, trekk kasserollen vekk fra platen.

Tilsett litt og litt brunost i gryten, visp godt mellom hver gang (det vil bruse opp i gryten).

Når all ost er tilsatt , hell massen på det bakepapirkledde stekebrettet. Sett brettet kaldt.

Når massen har stivnet, klipp eller skjær i biter i passende karamellstørrelse. Pakk inn bitene i matpapir eller bakepapir. Oppbevares kaldt.

Tips: Du kan evt. dryss flaksalt på toppen av karamellene, til salt karamell.